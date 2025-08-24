कॉर्सेट टॉप और स्लीक स्कर्ट में सुहाना खान का ग्लैमरस अंदाज, बढ़ाई फैंस के दिल की धड़कन

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में सुहाना ने अपने भाई आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीव्यू लॉन्च इवेंट में‍ शिरकत की।

इस इवेंट में सुहाना खान का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। इस इवेंट से अपने लुक की तस्वीरें सुहाना ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। तस्वीरों में सुहाना पिंक और ब्लैक फ्लोरल कॉर्सेट टॉप और ब्लैक कलर की पेंसिल स्कर्ट पहने नजर आ रही हैं।

सुहाना ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने कानों में हूप ईयररिंग्स, गोल्डन वॉच और रिंग्स कैरी की है।

इसके साथ ही सुहाना खान ने एक छोटा सा हैंडबैग भी कैरी किया है। रिपोर्ट के अनुसार सुहाना के इस पर्स की कीमत 656600 रुपए हैं।

सुहाना खान इन तस्वीरों में कातिलाना अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। सुहाना एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो सुहाना जल्द ही अपने पिता शाहरुख के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाली हैं। यह सुहाना की बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी।