अंजलि भाटी बनकर फिर दहाडेंगी सोनाक्षी सिन्हा, रीमा कागजी की दहाड़ 2 की शूटिंग इस महीने से होगी शुरू

भारतीय सिनेमा की बेहतरीन कहानीकारों में से एक मानी जाने वाली रीमा कागती ने लगातार विविध विधाओं में दमदार कहानियाँ पेश की हैं। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने 'सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव' का निर्देशन किया, जो एक दिल को छू लेने वाली कहानी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और साथ ही आलोचकों की भी प्रशंसा हासिल की।

फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट और ज़ोया अख्तर की टाइगर बेबी द्वारा समर्थित यह फिल्म साल की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक बन गई। और अब, खबरों के मुताबिक, रीमा कागती ने बहुप्रतीक्षित 'दहाड़' सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है।

सोनाक्षी सिन्हा ने 2023 में 'दहाड़' से अपना डिजिटल डेब्यू किया था, जिसका निर्देशन भी कागती ने ही किया है। यह शो बेहद सफल रहा था और अब यह जोड़ी 'दहाड़ 2' के लिए फिर से साथ आने वाली है।

फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, रीमा कागती ने "दहाड़ 2" की पटकथा तैयार कर ली है और दिसंबर 2025 में फिल्मांकन शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। "स्क्रिप्ट तैयार है और वेब सीरीज़ अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है। सोनाक्षी सिन्हा एसआई अंजलि भाटी की भूमिका निभाने के लिए वापसी करेंगी, जबकि अन्य किरदारों की कास्टिंग अभी चल रही है।

दहाड़ की तरह, दूसरे सीज़न में भी एक दमदार अभिनेता खलनायक की भूमिका में होगा और इसके लिए भी कास्टिंग चल रही है। दहाड़ 2 भारतीय समाज की वास्तविकताओं पर आधारित एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक थ्रिलर के रूप में जारी रहेगा, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा एक निडर पुलिस अधिकारी की अपनी बहुचर्चित भूमिका में वापसी करेंगी।

ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो जैसी प्रशंसित फ़िल्मों के लेखन और "मेड इन हेवन" और "दहाड़" जैसी सीरीज़ बनाने के लिए प्रसिद्ध रीमा कागती एक बार फिर इस परियोजना का नेतृत्व करेंगी। 2025 की सबसे प्रशंसित फ़िल्म, "सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव" की सफलता के बाद, कागती नए सीज़न के लिए निर्माता के रूप में वापस आ गई हैं।