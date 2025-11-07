पंचतत्व में विलीन हुईं सुलक्षणा पंडित, अंतिम विदाई के वक्त फूट-फूटकर रोईं बहन विजयता, देखिए वीडियो

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में 6 नवंबर को निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं। सुलक्षणा का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवनहंस श्मशान घाट पर किया गया। उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ परिवार के करीबी सदस्य मौजूद रहे।
बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई बड़ा चेहरा सुलक्षणा को अंतिम विदाई देने नहीं पहुंचा। सुलक्षणा के अंतिम संस्कार के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।
एक वीडियो में सुलक्षणा पंडित का शव अर्थी पर रखा नजर आ रहा है। उनके आस पास उनके करीबी नजर आ रहे हैं। हर किसी की आंखों में आंसू दिख रहे हैं। अपनी बड़ी बहन को विदाई देते हुए विजयता पंडित भी फूट-फूटकर रो पड़ीं।
एक अन्य वीडियो में सुलक्षणा के भाई ललित पंडित और विजयता के बेटे उनकी अर्थी को कांधा देते दिख रहे हैं। इस मौके पर परिवारवाले मौजूद हैं।
बता दें कि सुलक्षणा पंडित ने शादी नहीं की थी। हालांकि अपनी पहली फिल्म उलझन (1975) में अभिनेता संजीव कुमार के साथ स्क्रीन साझा करने के दौरान सुलक्षणा अपना दिल उनपर हार गई थीं। वह उनसे शादी करना चाहती थीं। हालांकि, संजीव ने उनके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।