ठंडे बस्ते में गई तमन्ना भाटिया की 'रागिनी MMS 3', इस वजह से एकता कपूर ने निर्देशक को दिखाया बाहर का रास्ता!

, बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (12:40 IST)
बॉलीवुड की फेमस हॉरर-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'रागिनी MMS' एक बार फिर चर्चा में है। फैंस काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल 'रागिनी MMS 3' का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में एकता कपूर ने तमन्ना भाटिया को कास्ट किया है। लेकिन अब 'रागिनी MMS 3' को लेकर एक निराशाजनक खबर सामने आई है। 
 
खबरों के अनुसार तमन्ना भाटिया की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'रागिनी MMS 3' को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। फिल्म के रुकने की सबसे बड़ी वजह इसके निर्देशक साहिर रज़ा का प्रोजेक्ट से बाहर होना बताया जा रहा है। साहिर रज़ा, जो इससे पहले 'द मैरिड वुमन' और 'इलीगल' जैसी वेब सीरीज का निर्देशन कर चुके हैं।
 
webdunia
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार साहिर फिलहाल एक नेटफ्लिक्स सीरीज के शो-रनर के रूप में काम कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के नए नियमों के अनुसार, शो-रनर का हर दिन सेट पर मौजूद रहना अनिवार्य है। इसी 'शेड्यूलिंग क्लैश' की वजह से वे एकता कपूर की फिल्म को समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है।
 
'रागिनी MMS' फ्रेंचाइजी अपनी बोल्डनेस और इरोटिक कंटेंट के लिए जानी जाती रही है। हालांकि, 'रागिनी MMS 3' को लेकर चर्चा है कि निर्माता एकता कपूर इस बार फिल्म के जॉनर में बदलाव करने जा रही हैं। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी समय से बहस चल रही है कि क्या यह पिछली फिल्मों की तरह बोल्ड होगी?
 
भले ही 'रागिनी MMS 3' पर ब्रेक लग गया हो, लेकिन तमन्ना के पास बड़े प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। वह जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ Vvan में नजर आएंगी। इसके अलावा वह वी शांताराम की बायोपिक में भी दिखेंगी। 

