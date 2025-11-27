Festival Posters

पंजाब की ऐश्वर्या राय हिमांशी खुराना को पिता बनाना चाहते थे नर्स, ठुकराई थी हेट स्टोरी 4

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (12:41 IST)
पंजाब की ऐश्वर्या राय के नाम से मशहूर हिमांशी खुराना 27 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। हिमांशी पंजाबी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट बनने के बाद हिमांशी खुराना की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 
 
हिमांशी खुराना ने 16 वर्ष की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। वह मिस लुधियाना भी रह चुकी हैं। हिमांशी एक सिंगर होने के साथ-साथ एक्ट्रेस भी हैं। वह पंजाबी फिल्म 'साड्डा हक' में भी दिखाई दे चुकी हैं। क्या आप जानते हैं हिमांशी ने 'हेट स्टोरी 4' में काम करने से मना कर दिया था। 
 
हिमांशी ने कहा था, मैं ओटीटी पर काम करने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी अपनी लिमिटेशंस है। मुझे नहीं लगता कि मैं इंटीमेट सीन करने में सहज हो पाऊंगी। इन दिनों वेब सीरीज में काफी इंटिमेट और बोल्ड कंटेंट है और इस तरह के सीन एक मांग बन गई हैं। 
 
उन्होंने कहा था, कभी-कभी ऐसा लगता है कि वेब शो में बोल्ड कंटेंट होना जरूरी हो गया है। मुझे भी पहले इस तरह के शोज का ऑफर मिल चुका है लेकिन मैंने वह ठुकरा दिए। कोई भी हमें इसे करने के लिए मजबूर नहीं करता है और यह मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं इस तरह के सीन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। 
 
हिमांशी ने बताया था कि उन्हें फिल्म 'हेट स्टोरी 4' ऑफर हुई थी, लेकिन फिल्म में काफी बोल्ड सीन्स थे। इस वजह से उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। वह इसे करने के लिए सहज नहीं थी इसीलिए हेट स्टोरी 4 में काम नहीं किया। 
 
हिमांशी के पिता उन्हें नर्स बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने हिमांशी को अदाकारा और सिंगर बना डाला। एक्ट्रेस ने 'सड्डा हक, लेदर लाइफ, 2 बोल और अफसर जैसी एक फिल्मों में काम किया है। फिलहाल हिमांशी ज्यादातर म्यूजिक वीडियो में नजर आती हैं।

