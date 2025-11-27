Festival Posters

34 साल की हुईं उतरन फेम टीना दत्ता, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (11:30 IST)
टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता 27 नवंबर को अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। टीना दत्ता को सीरियल 'उतरन' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली। उन्होंने इस शो में 'इच्छा' का किरदार निभाया था। 
 
webdunia
शो में भोली-भाली इच्छा का किरदार करने वाली टीना असल जिंदगी में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं। टीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। 
 
webdunia
टीना दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में ही कर दी थी। वह बंगाली सीरियल 'पिता माता संतान' में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थीं। टीना दत्ता कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।
 
webdunia
टीना दत्ता आज भले ही करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उनके पास ऑडिशन देने तक जाने के पैसे नहीं थे। 
 
webdunia
टीना ने बताया था कि उन्हें कई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिले थे, लेकिन उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उन्हें मुंबई भेज सकें। 
 

