'मां बहन' में तृप्ति डिमरी का कॉमिक अंदाज दर्शकों को आ रहा पसंद, फैंस ने बताया आजकल की स्मिता पाटिल

WD Entertainment Desk

बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (13:41 IST)
'बुलबुल' और 'कला' के बाद, तृप्ति डिमरी अपनी अगली नेटफ्लिक्स फिल्म 'मां बहन' के साथ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। यह एक डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसे सुरेश त्रिवेणी ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में पहली बार माधुरी दीक्षित, रवि किशन और धारणा दुर्गा साथ नजर आएंगे। 
 
कहानी रेखा और उसकी दो बेटियों, जया और सुषमा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें उनके मोहल्ले में पहले से ही शक की नजर से देखा जाता है। कहानी तब मजेदार मोड़ लेती है, जब उनकी रसोई में एक लाश मिलती है और उसे छुपाने के लिए तीनों को मजबूरी में साथ आना पड़ता है।
 
फिल्म में तृप्ति डिमरी का डार्क कॉमेडी की ओर रुख करना दर्शकों को खासा पसंद आ रहा है। उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग, 'बड़ी बहन' के किरदार में जिम्मेदारी और हल्की-फुल्की शरारत, साथ ही उनकी सहज घरेलू बोली उनके किरदार को बेहद असली बनाती है। यही वजह है कि दर्शक उनके इस नए अंदाज़ को खूब सराह रहे हैं।
 
एक फैन ने लिखा, 'तृप्ति कॉमेडी में बहुत अच्छी हैं।' वहीं दूसरे ने कहा, 'टाइमपास कॉमेडी फिल्म है, लेकिन तृप्ति डिमरी अब अच्छे प्रोजेक्ट्स चुन रही हैं।' किसी ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, 'तृप्ति में असली टैलेंट और ह्यूमर है।' एक यूज़र ने उन्हें 'आजकल की स्मिता पाटिल' तक कह दिया।
 
कई दर्शकों ने ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को दिलचस्प बताया और तृप्ति डिमरी की स्क्रीन प्रेज़ेंस की जमकर तारीफ की। नेटफ्लिक्स ने भी उनके ‘कमबैक’ से जुड़े एक कमेंट पर मजेदार जवाब देते हुए लिखा, “वो कभी गई ही नहीं!”
 
‘ओ रोमियो’ के ट्रेलर में गंभीर और सधी हुई अदाकारी दिखाने के बाद, ‘मां बहन’ में तृप्ति डिमरी का यह चुलबुला और अनदेखा रूप सामने आ रहा है। यह साफ दिखाता है कि तृप्ति डिमरी आज की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो हर किरदार में आसानी से ढल जाती हैं।

