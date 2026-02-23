तृप्ति डिमरी कभी बनना चाहती थीं टेनिस प्लेयर, ऐसा रहा उत्तराखंड से बॉलीवुड तक का सफर

Festival Posters

सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (12:58 IST)
देवभूमि उत्तराखंड की वादियों से निकलकर बॉलीवुड के गलियारों में अपनी धाक जमाने वाली तृप्ति डिमरी अपना 32वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। 23 फरवरी 1994 को जन्मी तृप्ति आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। 
 
'एनिमल' की 'जोया' बनकर रातों-रात नेशनल क्रश बनने वाली तृप्ति ने साबित कर दिया कि अगर टैलेंट हो, तो सफलता का रास्ता खुद-ब-खुद बन जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि तृप्ति का शुरुआती सपना एक्टिंग नहीं, बल्कि टेनिस प्लेयर बनना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 
 
मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली तृप्ति ने दिल्ली पब्लिक स्कूल और फिरोजाबाद से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की। एक्टिंग के प्रति अपने जुनून को निखारने के लिए उन्होंने FTII पुणे से विधिवत ट्रेनिंग भी ली।
 
तृप्ति ने 2017 में 'पोस्टर बॉयज' से डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली इम्तियाज अली की 'लैला मजनू' और ओटीटी पर 'बुलबुल' व 'कला' जैसी फिल्मों से। हालांकि, 2023 में आई रणबीर कपूर की 'एनिमल' ने उनके करियर को वो रफ़्तार दी कि उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की गिनती हजारों से करोड़ों में पहुंच गई।
 
तृप्ति डिमरी इस समय अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ओ रोमियो' की सफलता का आनंद ले रही हैं। विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वह शाहिद कपूर के साथ नजर आई हैं, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है।
 
तृप्ति जल्द ही मां-बहन, स्पिरिट और एनिमल पार्क जैसी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनके पास दिग्गज एक्ट्रेस परवीन बाबी की बायोपिक भी है। 
 

