Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिग्गज अभिनेता भरत कपूर का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Advertiesment
Bharat Kapoor death
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (11:45 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (11:46 IST)
google-news
बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। हिंदी फिल्मों के जाने-माने चरित्र अभिनेता भरत कपूर का 27 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। भरत कपूर ने मुंबई के सायन अस्पताल में इलाज के दौरान मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उन्होंने दोपहर करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली।
 
भरत कपूर का अंतिम संस्कार मुंबई में ही उनके परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में किया गया। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक व्याप्त है। भरत कपूर के निधन की पुष्टि उनके पुराने मित्र और अभिनेता अवतार गिल ने की। 
 
भरत कपूर का फिल्मी करियर करीब 40 वर्षों तक फैला रहा। उन्होंने 1972 में फिल्म 'जंगल में मंगल' से अपनी शुरुआत की थी। वे एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें उनकी भारी आवाज और संवाद अदायगी के लिए जाना जाता था। पर्दे पर वे अक्सर सख्त पुलिस अधिकारी, वकील या प्रभावशाली खलनायक की भूमिकाओं में नजर आते थे।
 
इसके अलावा उन्होंने राम बलराम, लव स्टोरी, गुलामी, आखरी रास्ता, सत्यमेव जयते और स्वर्ग जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी चर्चित फिल्मों में से एक 2004 में आई 'मीनाक्षी: ए टेल ऑफ थ्री सिटीज' थी। सिर्फ फिल्में ही नहीं, भारत कपूर ने छोटे पर्दे पर भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। 
 
भरत कपूर अपने पीछे पत्नी लोपा और दो बेटों, राहुल और सागर को छोड़ गए हैं। उनकी एक बेटी कविता का कुछ वर्ष पहले ही निधन हो गया था। सोशल मीडिया पर फैंस और बॉलीवुड हस्तियां उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'बाहुबली 2' की रिलीज को 9 साल पूरे, जानिए कैसे प्रभास की फिल्म ने बदल दिया सिनेमा का इतिहास

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels