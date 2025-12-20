rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मशहूर मलयालम एक्टर-डायरेक्टर श्रीनिवासन का निधन, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Advertiesment
हमें फॉलो करें South Indian actor passes away

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (11:18 IST)
साउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर मलयालम एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्रीनिवासन का निधन हो गया है। उन्होंने 69 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। श्रीनिवासन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और केरल के एर्नाकुलम जिले के उदयमपेरूर स्थित अपने घर पर इलाज करा रहे थे। 
 
तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें बीते दिनों त्रिप्पुनिथुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्रीनिवासन ने 20 दिसंबर को अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक्टर के निधन की खबर से हर किसी को गहरा सदमा लगा है।
 
श्रीनिवासन का जन्म 6 अप्रैल 1956 को केरल के थालास्सेरी के पास पट्टयम में हुआ था। उन्होंने अपने 48 साल के लंबे करियर में 225 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। श्रीनिवासन की फिल्में आम आदमी की परेशानियों को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करने के लिए जानी जाती थीं। 
 
एक्टिंग के अलावा श्रीनिवासन ने कई फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी। श्रीनिवासन द्वारा निर्देशित फिल्म चिंताविश्टयया श्मालका को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Elvish Yadav ने ‘Aukaat Ke Bahar’ में राजवीर की जर्नी से युवाओं को दिया संदेश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels