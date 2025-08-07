जब दीपिका पादुकोण के मन में आने लगे थे सुसाइड के ख्याल

दीपिका पादुकोण का नाम बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। दीपिका अक्सर अवसाद और मानसिक समस्याओं के मुद्दे पर बात करती रहती हैं। वह मानसिक स्वास्थ को लेकर अक्सर लोगों को जागरूक करती रहती हैं। दीपिका ने LiveLoveLaugh फॉउन्डेशन भी लॉन्च किया है, जो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को दूर करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है।

बीते‍ दिनों दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन के दिनों के बारें में बात की थी। एक्ट्रेस ने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब वह सुसाइड करने का सोचने लगी थीं। डिप्रेशन से बाहर निकलने में उनकी मां ने मदद की थी।

दीपिका ने कहा था, मैं इसका सारा क्रेडिट मां को दूंगी क्योंकि मेरी मां ने मेरी उस स्थिति को पहचाना था। लेकिन पता नहीं कैसे मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उस समय मैं अपने करियर की ऊंचाई पर थी और सब ठीक चल रहा था इसी वजह से कोई कारण भी नहीं था, जिसके चलते मैं ऐसा महसूस करूं।

उन्होंने कहा था, उस वक्त मैं टूटा हुआ महसूस कर रही थी, ऐसा लगता था कि मैं पूरे दिन बस सो जाऊं। मुझे लगता आत्महत्या कर लूंगी तो इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। मेरे माता-पिता बैंगलोर में रहते हैं और जब वे मुझसे मिलने आते तो मैं एकदम नॉर्मल बिहेव करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं हैं।

दीपिका ने बताया कि मेरी हालत देखकर मेरी मां ने मुझसे कुछ आम सवाल किए थे कि बॉयफ्रेंड की वजह से कुछ है? इंडस्ट्री में कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था बस मेरे अंदर एक खालीपन था। इसी वक्त मेरी मां को समझ आ गया था कि मैं डिप्रेशन में हूं। इसलिए मैं इसका सारा क्रेडिट मेरी मां को देती हूं।

दीपिका ने यह भी बताया था कि वह डिप्रेशन डिप्रेशन से कैसे बाहर आईं। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे प्रोफेशनल की मदद चाहिए थी और फिर मेरा सफर शुरू हुआ। मैं मनोचिकित्सक से मिली, मेडिकेशन हुई। शुरुआती वक्त में मुझे ये सब पसंद नहीं आता था, क्योंकि मेंटल इलनेस को काफी अलग नजर से देखा जाता है लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे अच्छा महसूस होने लगा।

बता दें कि दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में थीं और एक्ट्रेस जल्द ही उनसे शादी करना चाहती थीं लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद खबरें आने लगी थी कि रणबीर से ब्रेकअप के बाद ही दीपिका डिप्रेशन का शिकार हुई। हालांकि, अब दीपिका रणवीर सिंह की पत्नी हैं। वहीं रणबीर भी आलिया भट्ट के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं।