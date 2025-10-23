Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब कैटरीना कैफ ने उड़ाया था मलाइका अरोरा के फैशन लेबल का मजाक

Advertiesment
हमें फॉलो करें malaika arora

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (11:17 IST)
बॉलीवुड की हॉट अदाकारा मलाइका अरोरा 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मलाइका एक जानी-मानी एक्ट्रेस के साथ-साथ, डांसर, मॉडल, वीजे और टेलीविजन प्रिजेंटर भी हैं। वह बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप आइटम गर्ल्स में से एक हैं। 52 साल की मलाइका अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 
 
इसके अलावा मलाइका अरोरा, कैटरीना कैफ संग अपनी कैट फाइट को लेकर भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। कैटरीना कैफ ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तब वो सलमान खान की बहुत अच्छी दोस्त थीं। कैटरीना अक्सर सलमान के घर जाया करती थीं और उनकी फैमिली पार्टीज का हिस्सा भी बनती थीं। 
 
webdunia
उस समय मलाइका भी सलमान के परिवार का हिस्सा थीं और वो कैटरीना को पसंद नहीं करती थीं। बताया जाता है कि एक पार्टी में हुई घटना के बाद दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गईं। 
 
बात तब की है जब मलाइका और अरबाज खान का तलाक नहीं हुआ था। तब सलमान की बहन अलवीरा ने एक पार्टी होस्ट की थी जिसमें मलाइका और कैटरीना दोनों पहुंचीं थीं। खबरों की माने तो पार्टी के दौरान कैटरीना ने मलाइका के फैशन लेबल को नकल बताकर उसका मजाक उड़ाया था। इस बात से मलाइका नाराज हो गईं और अलवीरा से बहस करने लगीं कि उन्होंने कैटरीना को पार्टी में क्यों बुलाया?
 
webdunia
बता दें कि मलाइका अरोरा ने साल 1998 में सलमान के भाई एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान संग शादी की थी। साल 2017 में दोनों का तलाक हो गया। मलाइका और अरबाज का एक बेटा अरहान भी है। अरबाज से तलाक के बाद मलाइका ने काफी समय तक अर्जुन कपूर को डेट किया। हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिवाली का जश्न मनाते समय आग से झुलसीं प्रिया मलिक, पिता ने इस तरह बचाई एक्ट्रेस की जान

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels