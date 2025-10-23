dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब प्रभास ने रुकवा दी थी अपनी कथित गर्लफ्रेंड की शादी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Prabhas Birthday

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (11:29 IST)
साउथ सुपरस्टार प्रभास 23 अक्टूबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म बाहुबली के बाद प्रभास की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लाखों लड़कियां उनके लुक्स की दीवानी है। एक समय था जब 6 हजार लड़कियों ने उन्हें प्रपोज किया था। 
 
प्रभास अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। उनका नाम कई हसीनाओं संग जुड़ चुका है। बीते काफी सालों से प्रभास और अनुष्का शेट्टी के अफेयर की खबरें भी सामने आती रहती है। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया है। 
 
webdunia
बताया जाता है कि एक बार प्रभास ने अनुष्का शेट्टी की शादी रोकने की भी कोशिश की थी। बाहुबली की शूटिंग के दौरान अनुष्का की शादी कहीं तय हो गई थी लेकिन प्रभास ने यह शादी रुकवा दी थी।
 
दरअसल प्रभास ने इस फिल्म के लिए तीन सालों तक कोई और फिल्म साइन नहीं की थी। उन्होंने खुद पर खूब मेहनत की थी और वह चाहते थे कि अनुष्का भी इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता से काम करें। इस दौरान जब अनुष्का की शादी की बात आई तो उन्होंने इसे होने नहीं दिया क्योंकि उनका मानना था कि फिर अनुष्का बाहुबली फिल्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगी।
 
फिल्म में दोनों की केमेस्ट्री की जबरदस्त तारीफ हुई थी। ऐसी खबरें भी आने लगी थी कि प्रभास और अनुष्का एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और वह शादी करने वाले हैं। हालांकि कई मौकों पर दोनों साफ कर चुके हैं कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जब कैटरीना कैफ ने उड़ाया था मलाइका अरोरा के फैशन लेबल का मजाक

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels