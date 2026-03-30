हमारे परिवार को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं

सामाजिक आलोचना के बावजूद, ज़ायद ने यह स्पष्ट किया कि उनकी मां की अंतिम इच्छा सबसे महत्वपूर्ण थी, और वह उसे पूरा करेंगे। “आपकी मां की जो अंतिम इच्छा हो, वही पूरी की जाती है। दूसरों के कहने से फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन लोगों की नफरत पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह परिस्थितियां हैं, जिन्हें बदलने में समय लगेगा।” ज़ायद ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें अपनी मां की इच्छाओं को पूरा करने पर गर्व है, और बाहरी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता।