हमारे परिवार को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं": ज़ायद ख़ान ने मां के अंतिम संस्कार पर दी अपनी सफाई
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (19:36 IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (19:56 IST)
बॉलीवुड अभिनेता ज़ायद ख़ान हाल ही में अपनी मां ज़रीन ख़ान के अंतिम संस्कार पर उठी आलोचना पर खुलकर बोले। ज़रीन ख़ान, जिनका निधन 7 नवंबर 2025 को मुम्बई में उम्र संबंधी बीमारी के कारण हुआ था, के अंतिम संस्कार में जो रीति-रिवाज अपनाए गए थे, उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। ज़रीन ख़ान पारसी समुदाय से थीं और मुस्लिम परिवार में शादी की थी, इस कारण उनके अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए गए थे।
इस पर ज़ायद ख़ान ने कहा, “हमारे परिवार के लिए धर्म सिर्फ एक व्यक्तिगत विश्वास है, न कि समाज की नजरों में कोई सामान्य चीज़।” उनका यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि उनके परिवार के लिए धर्म और धार्मिक परंपराओं की समझ समाज से अलग है, और उन्हें इसके लिए किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है।
सामाजिक आलोचना के बावजूद, ज़ायद ने यह स्पष्ट किया कि उनकी मां की अंतिम इच्छा सबसे महत्वपूर्ण थी, और वह उसे पूरा करेंगे। “आपकी मां की जो अंतिम इच्छा हो, वही पूरी की जाती है। दूसरों के कहने से फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन लोगों की नफरत पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह परिस्थितियां हैं, जिन्हें बदलने में समय लगेगा।” ज़ायद ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें अपनी मां की इच्छाओं को पूरा करने पर गर्व है, और बाहरी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ज़ायद ख़ान का यह बयान और उनकी मां की अंतिम इच्छा उनके परिवार के दृष्टिकोण और जीवन को लेकर एक सशक्त संदेश देता है, जो यह कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान और समझ के साथ जीने का हक है।
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