De De Pyaar De 2 की कहानी: अजय देवगन और रकुल प्रीत की उम्र-प्यार की जंग

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (06:15 IST)
दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) 14 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही है। फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन मुख्य भूमिका में हैं। निर्देशक अंशुल शर्मा ने इसे निर्देशित किया है। प्यार की उम्र-सीमा के सवालों से गुजरती कहानी, स्टार कास्ट और हाई-प्रोफाइल टीम के साथ यह कॉमेडी-रोमांस बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। 
 
दे दे प्यार दे 2 की कहानी 
फिल्म दे दे प्यार दे 2 की कहानी फिर से अशोक मेहरा यानी अजय देवगन और आयशा (रकुल प्रीत सिंह) के रिश्ते पर केंद्रित है। पहली फिल्म की घटनाओं के बाद, अब 52 साल के लंदन में रहने वाले एनआरआई इन्वेस्टर आशीष मेहरा फैसला करते हैं कि वो अपनी 26 साल की गर्लफ्रेंड आयशा खुराना के परिवार से मिलकर उनका आशीर्वाद लें। आशीष पहले ही अपनी फैमिली को इस रिश्ते के लिए मना चुके हैं, अब बारी है आयशा के घरवालों को मनाने की।
 
लेकिन जैसे ही वे आयशा के परिवार से मिलते हैं, कहानी एक मजेदार मोड़ ले लेती है। आयशा के पिता राजजी (आर. माधवन) और आशीष के बीच उम्र को लेकर हंसी-ठिठोली और टकराव शुरू हो जाता है, क्योंकि आशीष की उम्र आयशा के पिता से भी ज्यादा है। आयशा अपने परिवार को बताती है कि आशीष उससे थोड़े बड़े हैं और तलाकशुदा हैं, लेकिन असली उम्र छुपा लेती है। इस वजह से जब आशीष खुद बताते हैं कि वो लगभग राजजी की उम्र के हैं, तो घर में असहज माहौल बन जाता है।

webdunia
 
आयशा चाहती है कि आशीष उसके घरवालों का दिल जीतें और एक युवा प्रेमी की तरह खुद को साबित करें, जबकि आशीष को ये सब काफी अटपटा लगता है। शुरुआत में आयशा के माता-पिता खुद को आधुनिक और समझदार दिखाते हुए इस रिश्ते को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें उम्र का असली अंतर पता चलता है, उनका नजरिया बदलने लगता है। इसी बीच उनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है मीज़ान जाफरी के किरदार की, जिसका मकसद हर हाल में आयशा का दिल जीतना और आशीष को उनसे दूर करना है।
 
दे दे प्यार दे 2 रोमांस और कॉमेडी का नया तड़का है, जो उम्र के फासले वाली लव स्टोरी को मजेदार अंदाज़ में फिर से पेश करती है। इस बार कहानी में ज्यादा ड्रामा, ज्यादा कॉमेडी और रिश्तों की नई उलझनें देखने को मिलेंगी, जो दर्शकों को हंसाते हुए भावनात्मक भी कर देंगी।
 
दे दे प्यार दे 2 की स्टार कास्ट 
फिल्म में अजय देवगन (आशीष मेहरा), आर. माधवन (राजजी खुराना), रकुल प्रीत सिंह (आयशा खुराना), जावेद जाफरी (समीर खन्ना), मीज़ान जाफरी और गौतमी कपूर अहम भूमिकाओं में हैं। यॉ यो हनी सिंह भी एक गाने में नज़र आएंगे।

webdunia
 
निर्देशक और अन्य टीम 
निर्देशक के रूप में अंशुल शर्मा का नाम है, जिन्होंने इस सीक्वल को तैयार किया है। पटकथा लेखन का काम लव रंजन और तरुण जैन ने किया है। निर्माण टी-सीरिज (T-Series) तथा लव फिल्म्स (Luv Films) की टीम ने किया है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी सुधीर के. चौधरी ने संभाली है, वहीं एडिटिंग चेतन एम सोलंकी ने की है। यह फिल्म पंजाब, मुंबई और लंदन समेत कई लोकेशन्स पर फिल्माई गई है, जिससे दर्शकों को बड़े पर्दे पर ग्लोबल ट्रैवल और फन-फैक्टर दोनों देखने को मिलेंगे।  

