परम सुंदरी: सिद्धार्थ-जाह्नवी की क्रॉस-कल्चरल लव स्टोरी 29 अगस्त को होगी रिलीज, जानें कहानी और कास्ट

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (06:15 IST)
एक जीवंत और मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के लिए तैयार हो जाइए। निर्देशक तुषार जलोटा द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान द्वारा निर्मित, परम सुंदरी 29 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
 
परम सुंदरी की कहानी 
फिल्म में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का मिलन दिखाया गया है, जो बेहद आकर्षक और हास्यपूर्ण तरीके से एक-दूसरे से टकराती हैं। कहानी परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) की है, जो दिल्ली का एक बिंदास लड़का है। उसकी जिंदगी तब एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वह केरल के शांत बैकवाटर में जाता है। वहाँ, उसकी मुलाकात सुंदरी (जाह्नवी कपूर) से होती है, जो दक्षिण की एक सभ्य और मजबूत इरादों वाली लड़की है। उनकी प्रेम कहानी हास्यपूर्ण गलतफहमियों और सांस्कृतिक टकरावों के बीच सामने आती है। पारिवारिक नाटक से लेकर मतभेदों तक, यह फिल्म उन चुनौतियों और दिल को छू लेने वाले पलों को दर्शाती है जो तब पैदा होते हैं जब "नॉर्थ का स्वैग" "साउथ की ग्रेस" से मिलता है।

 
परम सुंदरी के कलाकार
फिल्म में बॉलीवुड के दो सबसे लोकप्रिय युवा सितारों की एक नई जोड़ी है: सिद्धार्थ मल्होत्रा, परम के रूप में और जाह्नवी कपूर, सुंदरी के रूप में। सहायक कलाकारों में मनजोत सिंह और संजय कपूर जैसे प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं, जो फिल्म की कॉमेडी और भावनात्मक गहराई को बढ़ाते हैं।
 
परम सुंदरी: दिलचस्प बातें
फिल्म ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है, जिससे बॉलीवुड में दक्षिण भारतीय संस्कृति के चित्रण के बारे में बहस छिड़ गई है। जहाँ कुछ दर्शकों ने इस फिल्म की सराहना की है, वहीं अन्य ने ट्रेलर में कुछ तत्वों, जैसे जाह्नवी कपूर के लहजे और चरित्र के नाम की आलोचना की है। निर्माताओं ने स्पष्ट किया है कि जाह्नवी का किरदार आधा मलयाली और आधा तमिल है, जो उसके अनोखे तौर-तरीकों और बोली को समझाता है।

 
परम सुंदरी के निर्देशक के बारे में
परम सुंदरी का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है, जिन्हें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म दसवीं (2022) में उनके काम के लिए जाना जाता है। दसवीं के साथ, जलोटा ने मनोरंजक कहानी कहने के साथ-साथ सामाजिक टिप्पणी को भी दिखाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी निर्देशन शैली अक्सर हास्य और भावनात्मक ईमानदारी के साथ चरित्र-प्रधान कथाओं पर केंद्रित होती है। परम सुंदरी में, वह अपनी दूरदर्शिता को रोमांटिक कॉमेडी शैली में ला रहे हैं, जो एक ऐसी फिल्म का वादा करती है जो हल्की-फुल्की और सच्ची दोनों है, और जो भारत की विविध सांस्कृतिक बनावट का जश्न मनाती है।
  • फिल्म : Param Sundari (2025) 
  • निर्देशक: तुषार जलोटा 
  • गीत : अमिताभ भट्टाचार्य
  • संगीत: सचिन-जिगर 
  • कलाकार : सिद्धार्थ मल्होत्रा, जान्हवी कपूर, संजय कपूर, मनजोत सिंह 
  • रिलीज डेट : 29 अगस्त 2025 

