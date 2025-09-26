Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






They Call Him OG रिव्यू: पवन कल्याण के एक्शन में गुम हुई कहानी

Advertiesment
हमें फॉलो करें They Call Him OG Review

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (15:18 IST)
दक्षिण भारत की कुछ फिल्मों की कहानी, मेकिंग आउटडेटेट होती है। दरअसल ये फिल्में किसी खास सितारे के प्रशंसकों के लिए बनाई जाती है और उसमें वो बातें दोहराई जाती हैं जिन पर प्रशंसक निहाल रहते हैं। इनमें कुछ भी नया नहीं रहता या नया करने की कोशिश नहीं की जाती। 
 
They Call Him OG (तेलुगु फिल्म OG का हिंदी डब संस्करण) रिलीज हुआ है। फिल्म की कहानी और ट्रीटमेंट ऐसा है कि सब कुछ हजारों बार देखा जा चुका है। यह एक ऐसे पूर्व गैंगस्टर की कहानी है, जो 10 साल की लापता जिंदगी के बाद बॉम्बे लौटता है।

इस कहानी में गंभीरा या OG नाम का हीरो हमारे सामने आता है, जिसने टोक्यो में एक रहस्यमयी समाज के तहत समुराई की ट्रेनिंग ली और गैंगस्टरों द्वारा की गई कत्लगाह में अकेले बच निकलने की कहानी है। समुराई की ट्रेनिंग के जरिये दर्शकों के दिमाग में यह बात बैठा दी गई है कि अब वो जो चाहे कर सकता है और उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। 
 
फिल्म की शुरुआत रोमांचक लगती है, लेकिन जल्दी ही निर्देशक सुजीत कहानी को "रूटीन" रास्ते पर पर ले जाते हैं और कुछ नया करने की संभावना को खारिज कर देते हैं। स्क्रीनप्ले कहीं भी नया नहीं लगता और ऊपर से फ्लैशबैक का ऐसा जाल बुन दिया गया है कि दर्शक कह उठते हैं, “भाई! ये फ्लैशबैक कब खत्म होगा?” 
 
कई फ्लैशबैक तो ऐसे हैं, जिन्हें बड़ी आसानी से हटाया जा सकता था। फिर फ्लैशबैक में नए किरदार भी डाल दिए जिससे नाहक ही कहानी और उलझ जाती है और ड्रामा कंफ्यूजिंग बन जाता है। कुछ समय बाद दर्शक हथियार डाल देते हैं। फिल्म से डिसकनेक्ट हो जाते हैं और जो भी दिखाया जा रहा है उसे सिर्फ देखते रहते हैं। 
 
सारा फोकस पवन कल्याण के किरदार पर दिया गया है। उनकी एंट्री पर खासा ध्यान दिया है। वे फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक्शन करते दिखाई देते हैं। इमरान हाशमी (ओमी) को कुछ ज्यादा कर दिखाने का मौका नहीं मिला। हालांकि यह समस्या प्रकाश राज के साथ भी है कि उन्हें भी स्क्रीन टाइम कम दिया गया है। 
 
प्रियंका मोहन, अर्जुन दास सहित अन्य कलाकारों का अभिनय ठीक-ठाक कहा जा सकता है। जैकी श्रॉफ का कैमियो सिर्फ स्टार वैल्यू बढ़ाने के लिए है। रवि के चंद्रन की सिनेमैटोग्राफी बेहतरीन है। गाने ठीक-ठाक हैं और उनका पिक्चराइजेशन दमदार नहीं है। 
 
They Call Him OG औसत से भी नीचे की फिल्म है और इसे देखना समय और पैसे की बरबादी है। 
  • निर्देशक: सुजीत
  • संगीत: थमन एस
  • कलाकार: पवन कल्याण, इमरान हाशमी, प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज
  • सेंसर सर्टिफिकेट : ए (केवल वयस्कों के लिए) 
  • रेटिंग : 1/5 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या राज कुंद्रा ने ट्रांसफर किए थे शिल्पा शेट्टी की कंपनी को 15 करोड़ रुपए? एक्ट्रेस के वकील ने दिया जवाब

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels