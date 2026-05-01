Vaishakh purnima remedies: वैशाख पूर्णिमा के 5 खास उपाय, सभी संकटों से मुक्ति पाएं

वैशाख पूर्णिमा हिन्दू पंचांग में अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व रखता है, बल्कि मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से भी लाभकारी होता है। संकटों और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कई बार हमें केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही उपाय करना भी आवश्यक होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय और पूजा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं और किस्मत को भी सुधारते हैं।