Vastu tips: किराए के घर में रह रहे हैं? तो जान लें ये 8 वास्तु टिप्स, जो बदल देंगे आपकी किस्मत

क्या आप जानते हैं कि आपका घर चाहे किराए का हो या अपना, उसमें रहने वाले पर उसका पूरा असर पड़ता है? कुछ छोटे बदलाव आपकी आर्थिक और मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसे यदि उस घर का ईशान में ऊंचा निर्माण हो, उत्तर/पूर्व दिशा बंद हो, ईशान या नैऋत्य कोण कटा-टूटा हो या दक्षिण-पश्चिम में गहरा गड्‌ढ़ा, टैंक या बेसमेंट आदि बना हो और ये दोष उक्त घर में जहां आप किराए पर रह रहे हो तो वे आपके जीवन में बड़े संकट और आर्थिक नुकसान करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप उस जगह तुरंत छोड़ दें और कहीं अन्य स्थान पर घर लें...