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Buddha Purnima wishes: बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे अलग खुशियों भरे शुभकामना संदेश

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बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (16:41 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (16:39 IST)
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Buddha Purnima wishes messages: बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण के अवसर का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि दुख से मुक्ति केवल संयम, ज्ञान और करुणा के माध्यम से ही संभव है। यह दिन न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि हमारे जीवन में शांति, प्रेम, करुणा और सकारात्मकता की प्रेरणा भी लाता है। इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को बुद्ध पूर्णिमा शुभकामना संदेश भेजना एक सुंदर परंपरा बन गई है।ALSO READ: बुद्ध जयंती 2026: आखिर कहां और कैसे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? जानें पूरी सच्चाई
 
आज के डिजिटल युग में लोग WhatsApp, Facebook, Instagram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने मित्रों और परिवार के लिए खुशियों भरे संदेश शेयर करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके संदेश दिल तक पहुंचें और खास महसूस कराएं, तो यहां हम आपके लिए कुछ आकर्षक और प्रेरणादायक संदेश लेकर आए हैं।
 

यहां पढ़ें बुद्ध पूर्णिमा विशेष 10 शुभकामनाएं

 

* ज्ञान का प्रकाश

"जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, 
वैसे ही बुद्ध की शिक्षाएं 
आपके जीवन से अज्ञानता को दूर करें। 
बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!"
 

* शांति का मार्ग 

"क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से 
और स्वार्थ को उदारता से जीतें। 
यही बुद्ध का मार्ग है। 
आपको और आपके परिवार को बुद्ध पूर्णिमा मंगलमय हो!"
 

* भीतरी सुकून

"बाहर की शांति खोजने से पहले 
अपने भीतर की शांति खोजें। 
भगवान बुद्ध का आशीर्वाद आप पर बना रहे। 
शुभ बुद्ध पूर्णिमा!"
 

* प्रेम और करुणा

"नफरत से नफरत नहीं मिटती, 
प्रेम से ही प्रेम बढ़ता है। 
इस बुद्ध पूर्णिमा पर आपके जीवन में 
अपार करुणा और दया का संचार हो।"
हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा!"

* मन की शुद्धि

"आपका मन ही सब कुछ है, 
आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। 
इस पावन पर्व पर अच्छे विचारों के साथ 
नई शुरुआत करें।" बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!"
 

* खुशियों की महक

"बुद्ध के चरणों में 
श्रद्धा के फूल अर्पित करें, 
जीवन में ज्ञान और 
खुशियों की महक भरें। 
बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों बधाई!"
 

* अहिंसा परमोधर्म:

"अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही 
संसार में सुख लाया जा सकता है। 
आइए, बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लें। 
हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा!"
 

* सकारात्मक ऊर्जा

"हजारों खोखले शब्दों से अच्छा 
वह एक शब्द है जो शांति लाए। 
आपके जीवन में सुख-शांति का वास हो। 
बुद्ध पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं!"
 
* सत्य की विजय
"सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, 
लेकिन अंततः वही शांति की ओर ले जाता है। 
बुद्ध पूर्णिमा पर आपको सत्य की शक्ति मिले।"
शुभ बुद्ध पूर्णिमा!"
 

* स्वास्थ्य और समृद्धि

"प्रभु बुद्ध आपको उत्तम स्वास्थ्य, 
अटूट शांति और निरंतर समृद्धि प्रदान करें। 
खुशियों से भरा हो आपका आज का दिन।"
बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!"

 

"नमो बुद्धाय"

यह दिन आपके जीवन में नया सवेरा और नई उमंग लेकर आए।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Buddha Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर क्या करते हैं?
 

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