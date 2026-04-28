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Buddha Purnima 2026: बुद्ध के कर्म का मनोविज्ञान: कैसे बनता है कर्म से भाग्य?

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budhh purnima
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:44 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:48 IST)
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भगवान बुद्ध का एक शाश्वत सत्य है- "इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है।" हम अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने ही कर्मों की विरासत ढो रहे हैं। हमारे कर्म ही हमारे जन्म का कारण हैं, वही हमारा बंधन हैं और अंततः वही हमारी एकमात्र शरणस्थली भी हैं। इसी से भाग्य और दुर्भाग्य निर्मित होता है। सरल शब्दों में कहें तो, जीवन एक गूंज (Echo) की तरह है; आप जो ब्रह्मांड को देंगे, वही तीन गुना होकर आपके पास वापस आएगा।
 

कर्म के तीन द्वार: मन, वचन और शरीर

हम कर्म को केवल हाथ-पैर चलाने तक सीमित समझते हैं, लेकिन इसके उद्गम के तीन गहरे स्तर हैं:
 
1. कायिक (Physical): जो शरीर से किया जाए, जैसे किसी की मदद करना या किसी को चोट पहुँचाना। यह सबसे प्रत्यक्ष होता है।
2. वाचिक (Vocal): जो शब्दों के माध्यम से हो। गाली देना या मीठा बोलना। समाज इसे भी गंभीरता से लेता है।
3. मानसिक (Mental): किसी के बारे में बुरा सोचना। अक्सर हम इसे 'मामूली' समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहीं हम सबसे बड़ी चूक करते हैं।
 
सत्य यह है कि 'मन' ही असली इंजन है। शरीर और शब्द तो बस उसके डिब्बे हैं। जो विचार मन में अंकुरित नहीं होता, वह क्रिया का रूप ले ही नहीं सकता। इसलिए कर्म की शुद्धता का पैमाना 'नीयत' है, 'क्रिया' नहीं।
 

नीयत का फर्क: डॉक्टर बनाम हत्यारा

  • इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। एक सर्जन और एक अपराधी, दोनों ही इंसान के शरीर पर चाकू चलाते हैं। दोनों ही मामलों में व्यक्ति को दर्द होता है और रक्त बहता है। लेकिन डॉक्टर को सम्मान मिलता है और अपराधी को जेल। क्यों?
  • क्योंकि डॉक्टर की नीयत 'रक्षा' की थी और अपराधी की 'हत्या' की। कर्म एक ही था, पर मानसिक प्रेरणा ने उसका परिणाम बदल दिया। ठीक वैसे ही, जैसे पिता का डांटना प्रेम है और शत्रु का अपशब्द बोलना विवाद।
 

राग, द्वेष और संस्कारों की लकीरें

  • हमारे कर्म मन में 'संस्कारों' की लकीरें खींचते हैं। ये लकीरें तीन तरह की हो सकती हैं:
  • पानी पर लकीर: जो तुरंत मिट जाए (क्षणभंगुर विचार)।
  • रेत पर लकीर: जो कुछ समय तक रहे।
  • पत्थर पर लकीर: जो गहरा प्रभाव छोड़े और स्वभाव बन जाए।
  • जब हमारी इच्छा पूरी होती है, तो 'राग' (attachment) पैदा होता है, और जब इच्छा टूटती है, तो 'द्वेष' (hatred)। यही राग-द्वेष बार-बार जमा होकर हमारी 'तृष्णा' यानी प्यास बन जाते हैं, जो हमें कर्मों के चक्रव्यूह में फँसाए रखते हैं।
 

गीता का विज्ञान: कर्म, विकर्म और अकर्म

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार, हमारे दैनिक कार्यों को गहराई के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
 
1. कर्म: वे कार्य जो हम आदतन या यंत्रवत (Mechanically) करते हैं। जैसे—सांस लेना, खाना खाना या किसी को औपचारिक 'नमस्ते' कह देना। इसमें भावना का अभाव होता है।
 
2. विकर्म: जब कर्म के साथ 'भाव' जुड़ जाए। यदि आप किसी को नमस्ते करते समय हृदय में उसके प्रति प्रेम और मंगल-कामना रखते हैं, तो वह 'विकर्म' बन जाता है।
 
उदाहरण: एक नर्स जो केवल ड्यूटी समझकर इंजेक्शन लगाती है, वह 'कर्म' कर रही है। लेकिन वही नर्स जब ममता और सेवा भाव से रोगी की देखभाल करती है, तो वह 'विकर्म' है। यह विलक्षण प्रभाव पैदा करता है और आत्मा को तृप्ति देता है।
 
3. अकर्म: वह अवस्था जहाँ कर्म करते हुए भी कर्तापन का अहंकार न हो (निष्काम कर्म)।
 
अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो अपने मन को निर्मल रखें। क्योंकि बुरे विचार के पीछे दुख वैसे ही चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का पहिया, और शुद्ध विचार के पीछे सुख वैसे ही चलता है जैसे आपकी अपनी परछाई।

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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