Main Door Vastu: मुख्य दरवाजे पर भूलकर भी न लगाएं ऐसी तस्वीरें, घर में आती है बदहाली

Positive vibes home decor: घर केवल ईंट और पत्थरों से बना ढांचा नहीं होता, बल्कि यह हमारी भावनाओं, ऊर्जा और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से मुख्य दरवाजा घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तु शास्त्र और आधुनिक इंटीरियर डिज़ाइन दोनों में यह बात मानी गई है कि घर का प्रवेश द्वार जितना साफ, सुंदर और सुसज्जित होगा, उतनी ही अधिक खुशियां, समृद्धि और शांति घर में आएगी।ALSO READ: Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज घर केवल ईंट और पत्थरों से बना ढांचा नहीं होता, बल्कि यह हमारी भावनाओं, ऊर्जा और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से मुख्य दरवाजा घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तु शास्त्र और आधुनिक इंटीरियर डिज़ाइन दोनों में यह बात मानी गई है कि घर का प्रवेश द्वार जितना साफ, सुंदर और सुसज्जित होगा, उतनी ही अधिक खुशियां, समृद्धि और शांति घर में आएगी।

मुख्य दरवाजे पर कौन सी तस्वीरें न लगाएं?

मृत्यु और नकरात्मक ऊर्जा की प्रतीक तस्वीरें

साधारण या गहरे रंगों वाली तस्वीरें

अकेले या उदास चेहरों की तस्वीरें

तस्वीरें जो नकारात्मकता को बढ़ाती हैं

उल्टी तस्वीरें या तस्वीरें जो दिशा के खिलाफ हों

अति-आक्रामक या हिंसक तस्वीरें

क्या लगाएं मुख्य दरवाजे पर?

प्राकृतिक दृश्य

प्यार और खुशी की प्रतीक तस्वीरें

शुभ प्रतीक या देवी-देवताओं की तस्वीरें

मांगलिक प्रतीक

मुख्य दरवाजे पर और क्या ध्यान रखें?

मुख्य दरवाजे पर कौन सी तस्वीरें न लगाएं? 1. मृत्यु और नकरात्मक ऊर्जा की प्रतीक तस्वीरें

- मृत्यु, खून, या संघर्ष की तस्वीरें मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पारिवारिक जीवन में तनाव और समस्याएं बढ़ सकती हैं।

- तस्वीरें जहां कोई दुख, आंसू या संकट का चित्रण हो, जैसे कि युद्ध, लड़ाई या प्राकृतिक आपदाएं, इन्हें दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए।

2. साधारण या गहरे रंगों वाली तस्वीरें - मुख्य दरवाजे पर अंधेरे रंगों, जैसे काले, गहरे नीले या गहरे हरे वाली तस्वीरें न लगाएं, क्योंकि ये घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकती हैं। वास्तु में हलके और उज्जवल रंगों को प्राथमिकता दी जाती है।

3. अकेले या उदास चेहरों की तस्वीरें - उदास या अकेले चेहरों वाली तस्वीरें, जो निराशा या अकेलेपन को दर्शाती हों, मुख्य दरवाजे पर न लगाएं। ये घर में मानसिक तनाव और अवसाद को बढ़ा सकती हैं।

4. तस्वीरें जो नकारात्मकता को बढ़ाती हैं - ध्वस्त या टूटे हुए मकान, सड़क पर पड़े मलबे, या किसी भी प्रकार की नकरात्मक चित्रण मुख्य दरवाजे पर न लगाएं। ये तस्वीरें घर के माहौल में अशांति और संघर्ष का कारण बन सकती हैं।

5. उल्टी तस्वीरें या तस्वीरें जो दिशा के खिलाफ हों - मुख्य दरवाजे पर तस्वीरें उल्टी दिशा में लटकाने से बचें। यह वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता और घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

क्या लगाएं मुख्य दरवाजे पर? 1. प्राकृतिक दृश्य - मुख्य दरवाजे पर प्राकृतिक दृश्य जैसे पहाड़, नदी, या हरे-भरे बाग-बगिचे की तस्वीरें लगाना शुभ माना जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती हैं और सुख-शांति की भावना पैदा करती हैं।

2. प्यार और खुशी की प्रतीक तस्वीरें - घर में हंसी-मजाक, परिवार की एकजुटता या सुख-शांति की तस्वीरें लगाना बहुत अच्छा होता है। ये घर के वातावरण को खुशहाल बनाती हैं।

3. शुभ प्रतीक या देवी-देवताओं की तस्वीरें - मुख्य दरवाजे पर शिव, गणेश, लक्ष्मी, या अन्य शुभ देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाने से घर में समृद्धि, सुख और शांति आती है। खासकर गणेश जी की तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर शुभ मानी जाती है।

4. मांगलिक प्रतीक - मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक, दीपक, या अन्य मांगलिक प्रतीक लगाना भी शुभ होता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का प्रतीक माने जाते हैं।

मुख्य दरवाजे पर और क्या ध्यान रखें? - मुख्य दरवाजा हमेशा साफ और व्यवस्थित होना चाहिए। गंदगी और अव्यवस्था न केवल वास्तु के लिए गलत है, बल्कि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण भी बन सकती है।

- मुख्य दरवाजे के सामने कोई भारी वस्तु न रखें, जैसे कि कोई बड़ा फर्नीचर, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है।

- मुख्य दरवाजे पर एक अच्छी और मजबूत घंटी लगाना भी शुभ माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर में सुख-समृद्धि लाती है।

इन वास्तु टिप्स को ध्यान में रखते हुए, यदि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की सजावट में बदलाव करेंगे, तो न केवल आपके घर की वाइब्स बेहतर होंगी, बल्कि घर में समृद्धि और खुशहाली का संचार भी होगा।



