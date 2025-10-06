सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दाम

अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। आने वाले महीनों में ईवी कारों के दाम घटने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें अगले 4 से 6 महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर होने की उम्मीद है।

FICCI हायर एजुकेशन समिट 2025 में गडकरी ने कहा कि भारत का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर 1 बनाया जाए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सड़क परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, तब भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए का हो गया है।

गौरतलब है कि जीएसटी दरों में कटौती के कारण सितंबर महीना भारत में कार कंपनियों के लिए काफी खास रहा। कार की कीमत में भारी कटौती और त्योहारी सीजन पर छूट ने मास मार्केट सेगमेंट में गाड़ियों की मांग बढ़ाई। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों (पेट्रोल के लिए 4 मीटर से कम और 1,200 सीसी/डीजल के लिए 1,500 सीसी) पर कर को पहले के 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। बड़ी कारों और एसयूवी (4 मीटर से अधिक और 1,500 सीसी) पर अब एक समान 40 प्रतिशत जीएसटी दर लागू होगी। टाटा ने सबसे ज्यादा 9,191 EV बेचीं। Edited by : Sudhir Sharma