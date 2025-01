Mahindra Thar Roxx ने जीता 2025 इंडियन कार ऑफ द ईयर का खिताब

Mahindra Thar Roxx is the Indian Car of the Year 2025 : इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड्स के 20th एडिशन की घोषणा हो गई। महिंद्रा थार रॉक्स को इंडियन कार ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया। इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर 2025 – अप्रिलिया आरएस 457 को मिला। मारुति सुजुकी डिजायर पहले रनर-अप रही, जबकि मारुति सुजुकी स्विफ्ट दूसरे रनर-अप रही। वहीं मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास ने 2025 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जबकि एमजी विंडसर को ICOTY द्वारा 2025 ग्रीन कार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया।