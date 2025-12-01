rashifal-2026

November Car Sales : Maruti Suzuki, Hyundai, Kia और Tata, Mahindra में किसने मारी बाजी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (17:05 IST)
वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में कटौती के बाद नवंबर में लगातार दूसरे महीने वाहनों की बंपर बिक्री हुई। हर महीने ऑटो कंपनियां सेल्स के आंकड़े जारी करती हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि किस कंपनी ने सबसे ज्यादा वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है? आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि आखिर ग्राहकों को किस कंपनी के वाहन सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं और किस कंपनी पर लोगों का ज्यादा भरोसा है? जानिए किसने वाहनों की बिक्री में मारी बाजी। 
 
मारुति ने 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी की 
मारुति सुजुकी इंडिया की नवंबर में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 2,29,021 इकाई हो गई। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 1,81,531 वाहन बेचे थे।
 
हुंदै मोटर इंडिया ने सोमवार को बताया कि इस साल नवंबर में उसकी कुल बिक्री सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर 66,840 इकाई हो गई। पिछले साल नवंबर में कंपनी ने अपने डीलरों को 61,252 इकाइयां भेजी थीं
  
टाटा की बिक्री में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी 
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने सोमवार को बताया कि नवंबर में उसकी बिक्री सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 59,199 इकाई हो गई।
 
कंपनी ने पिछले साल नवंबर में डीलरों को 47,117 वाहन भेजे थे। टाटा मोटर्स ने कहा कि घरेलू बाजार में उसकी बिक्री नवंबर, 2024 के 47,063 इकाई से 22 प्रतिशत बढ़कर नवंबर, 2025 में 57,436 इकाई हो गई।
 
महिन्द्रा की बिक्री में बढ़ोतरी
महिंद्रा एंड महिंद्रा की नवंबर में कुल बिक्री सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 92,670 यूनिट्स हो गई। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी ने घरेलू बाजार में 56,336 वाहनों की बिक्री की जो पिछले साल की समान अवधि के 46,222 वाहनों की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। 
 
25 प्रतिशत बढ़ी किआ की कारें
किआ इंडिया की नवंबर में बिक्री सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़कर 25,489 इकाई हो गई। कंपनी ने नवंबर, 2024 में 20,600 इकाइयां बेची थीं। Edited by : Sudhir Sharma

