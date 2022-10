देश में सबसे ज्यादा गाड़ियां कहां होती हैं चोरी? क्या है चोरों का फेवरेट कलर? रिपोर्ट ने किए चौंकाने वाले खुलासे

where most vehicles are stolen in india : देश में सबसे अधिक वाहनों की चोरी दिल्ली एनसीआर में होती है और चोरों की सबसे पंसदीदा रंग सफेद है। एनसीआर में हर 12 मिनट में एक वाहन चोरी होती है और एनसीआर में दर्ज अपराधों में 20 प्रतिशत वाहन चोरी के होते हैं। यह खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है।