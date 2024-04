9 सीटर में आ गई Mahindra Bolero Neo Plus, जानिए क्या है कीमत

Mahindra Bolero Neo Plus : देश की प्रमुख वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा (mahindra and mahindra) लिमिटेड ने 9 सीटों की क्षमता वाली बोलेरो नियो प्लस (Bolero Neo Plus) 9-सीटर को बाजार में पेश कर दिया है।