Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वॉयस ओवर के लिए ऑनलाइन जॉब कैसे सर्च करें?

Advertiesment
हमें फॉलो करें ओटीटी प्लेटफॉर्म

WD Feature Desk

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (13:27 IST)
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वॉयस ओवर (Voice Over) के काम की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, खासकर डबिंग (Dubbing) और नरेशन (Narration) के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म (जैसे Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar) पर काम करने के लिए आप सीधे प्लेटफॉर्म के बजाय, प्रोडक्शन हाउस और फ्रीलांस वॉयस ओवर प्लेटफॉर्म के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक विस्तृत तरीका बताया गया है कि आप वॉयस ओवर के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं:-
 
1. अपनी तैयारी पूरी करें (जरूरी कदम):-
डेमो रील्स (Demo Reels) बनाएं: विभिन्न शैलियों (जैसे, डबिंग, नरेशन, विज्ञापन) में अपनी आवाज़ के छोटे, पेशेवर रिकॉर्डिंग नमूने (कम से कम 30-60 सेकंड के) तैयार करें। यह आपका पोर्टफोलियो है।
 
होम स्टूडियो सेटअप: अगर आप घर से काम करना चाहते हैं, तो एक अच्छा माइक्रोफ़ोन, हेडफ़ोन और साउंडप्रूफ जगह (या कम से कम शोर-मुक्त जगह) तैयार करें।
 
प्रोफाइल/वेबसाइट बनाएं: अपनी डेमो रील्स, अनुभव और संपर्क जानकारी के साथ एक पेशेवर वेबसाइट या ऑनलाइन प्रोफाइल (जैसे LinkedIn) तैयार रखें।
 
मूल्य निर्धारण (Pricing): वॉयस ओवर इंडस्ट्री के रेट्स (प्रति मिनट/घंटे) की जानकारी लें ताकि क्लाइंट को अपना उचित रेट बता सकें।
 
2. फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई करें
कई बड़ी फ्रीलांस वॉयस ओवर वेबसाइटें हैं जहाँ ओटीटी और प्रोडक्शन हाउस क्लाइंट्स काम ढूंढते हैं:-
 
Voice123: यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्रीलांस वॉयस एक्टर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। क्लाइंट्स की ज़रूरतों के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं।
 
The Voice Realm: इस प्लेटफॉर्म पर भी आप ऑनलाइन फ़ॉर्म भरकर अपनी डिटेल और वॉयस डेमो अपलोड कर सकते हैं।
 
अन्य प्लेटफॉर्म: Upwork, Fiverr, या भारतीय फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पर भी "Dubbing Artist" या "Voice Over Artist" के लिए सर्च करें।
 
ध्यान दें: इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना वॉयस डेमो (आवाज़ का नमूना) अपलोड करना होगा।
 
3. डबिंग/प्रोडक्शन हाउस से संपर्क करें:-
ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने शो और फिल्मों की डबिंग का काम अक्सर बाहरी प्रोडक्शन हाउस (Localization Studios) को देते हैं।
पहचानें: उन प्रोडक्शन हाउस या डबिंग स्टूडियो की पहचान करें जो Netflix, Amazon Prime, या Disney+ Hotstar जैसे प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं।
 
संपर्क करें: उनकी करियर वेबसाइट पर जाएँ या सीधे उनके ईमेल पर अपना डेमो रील और रिज्यूमे भेजें।
नेटवर्किंग: इंडस्ट्री के लोगों से मिलें। मुंबई या अन्य मीडिया हब में ऑडिशन के लिए स्टूडियो के संपर्क में रहें।
 
4. जॉब पोर्टल्स और सोशल मीडिया का उपयोग करें
जॉब सर्च इंजन: LinkedIn और Indeed जैसे पोर्टल्स पर "Voice Over Artist for OTT," "Dubbing Artist," या "Localization" जैसे कीवर्ड्स का उपयोग करके सक्रिय रूप से खोज करें।
 
LinkedIn: प्रोडक्शन कंपनियों के एचआर (HR) हेड या कास्टिंग डायरेक्टर को पेशेवर संदेश भेजें, जिसमें आपके डेमो रील का लिंक हो।
 
आपके लिए अगला कदम:
सबसे पहले एक पेशेवर डेमो रील तैयार करें जो विभिन्न भावनाओं और लहजे (Tones) को प्रदर्शित करती हो। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक अच्छा वॉयस ओवर डेमो रील कैसे बनाया जाता है?
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

SIR ने बढ़ाया दर्द, MP में दो BLO की मौत, एक BLO छह दिनों से लापता, आखिर क्‍या है रहस्‍य?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels