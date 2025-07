इन नौकरियों को अगले 100 साल भी नहीं है AI से खतरा, बिल गेट्स का दावा

jobs that AI will not replace: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से बढ़ता प्रभाव दुनिया भर में नौकरियों के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा रहा है। कई लोग यह सोचने लगे हैं कि क्या AI उनकी नौकरी छीन लेगा या उन्हें अप्रचलित कर देगा। हालाँकि, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और दुनिया के सबसे दूरदर्शी व्यक्तियों में से एक, बिल गेट्स का इस विषय पर एक अलग ही दृष्टिकोण है। उनका दावा है कि कुछ ऐसी नौकरियाँ हैं, जिन्हें अगले 100 सालों तक भी AI से कोई खतरा नहीं है। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ मानवीय भावनाएँ, रचनात्मकता, जटिल सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता होती है।