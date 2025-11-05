Bilaspur Train Accident : कैसे हुआ भयावह हादसा, सामने आया चौंकाने कारण

छत्तीसगढ़ में एक यात्री ट्रेन और खड़ी हुई मालगाड़ी की टक्कर से संबंधित मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रेन चालक दल लालबत्ती पर ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहा। रेलवे विशेषज्ञों ने यह जांच की है। स्थानीय मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टिपल यूनिट (एमईएमयू) यात्री ट्रेन ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक खड़ी हुई मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें लोको पायलट समेत 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।