Dev Diwali पर काशी में अद्‍भुत नजारा, 25 लाख दीपों से हुई रोशन, CM योगी ने उतारी मां गंगा की आरती

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बनारस , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (22:56 IST)
कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली पर काशी पर अद्‍भुत नजारा दिखाई दियास।  गंगा तट पर जगमगाते दीपों की छटा ने हर किसी का मन मोह लिया। 25 लाख दीपों ने काशी को जगमग कर दिया। इस अवसर पर अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक फैले 84 घाटों पर लाखों दीयों की रोशनी ने अद्भुत दृश्य रचा।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दीं। काशी में इस आलौलिक दृश्य को देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया।
गंगा आरती की गूंज, शास्त्रीय संगीत की धुनें, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रंगत और आसमान में चमकती आतिशबाजी ने इस शाम को अविस्मरणीय बना दिया।
जानकारी के अनुसार इस बार घाटों पर करीब 25 लाख दीप जलाए गए, जिससे पूरा काशी नगरी मानो दिव्यता में डूब गई। 
मुख्यमंत्री योगी ने मां गंगा की आरती भी उतारी। दशाश्वमेध घाट पर ‘अमर जवान ज्योति’ की अनुकृति स्थापित की गई। यहां कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस वर्ष देव दीपावली महोत्सव को ऑपरेशन सिंदूर के नाम समर्पित किया गया, जिसमें देश की वीर माताओं के आंचल को नमन किया गया। Edited by : Sudhir Sharma

