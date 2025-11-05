Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Super moon : दुनियाभर ने किया सुपरमून का दीदार, 30% ज्यादा चमकीला भी आया नजर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Supermoon

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (22:13 IST)
बुधवार की रात दुनियाभर में साल का सबसे बड़ा चांद यानी सुपरमून दिखाई दे रहा है। यह साल का दूसरा सुपरमून है। सुपरमून तब होता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। इस वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है।

आज चांद की चमक भी ज्यादा है और उसका आकार भी। यह 2025 में होने वाले तीन सुपरमून में से दूसरा और इस साल धरती के सबसे करीब का फुलमून है। 
सुपरमून को देखने पर ऐसा लगा जैसे यह पृथ्वी के करीब आ रहा है। चंद्रमा का आकार सामने से करीब 14 गुना बड़ा दिखा। यह 30% ज्यादा चमकीला भी नजर आया। 5 नवंबर का चांद पृथ्वी से करीब 3,57,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सामान्य पूर्णिमा की तुलना में लगभग 27,000 किलोमीटर पास है। आमतौर पर चंद्रमा सबसे दूर 4,05,000 किलोमीटर और सबसे करीब 3,63,104 किलोमीटर दूर होता है।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

वर्ल्ड चैंपियंस से मिले PM मोदी, हरमनप्रीत ने कहा- हमारे पास ट्रॉफी, अब बार-बार मिलना चाहेंगे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels