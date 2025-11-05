Super moon : दुनियाभर ने किया सुपरमून का दीदार, 30% ज्यादा चमकीला भी आया नजर

Super moon - The biggest and brightest full Moon of this year... Today 05 Nov 2025 taken from #Samsung #S24ultra from #Mumbai #India #Moon



Next Super Moon : 04 Dec 2025 & 03 Jan 2026

सुपरमून को देखने पर ऐसा लगा जैसे यह पृथ्वी के करीब आ रहा है। चंद्रमा का आकार सामने से करीब 14 गुना बड़ा दिखा। यह 30% ज्यादा चमकीला भी नजर आया। 5 नवंबर का चांद पृथ्वी से करीब 3,57,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सामान्य पूर्णिमा की तुलना में लगभग 27,000 किलोमीटर पास है। आमतौर पर चंद्रमा सबसे दूर 4,05,000 किलोमीटर और सबसे करीब 3,63,104 किलोमीटर दूर होता है।