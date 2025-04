When is Good Friday, what do we do on this day: धार्मिक मान्यतानुसार ईसाई धर्म में, गुड फ्राइडे ईस्टर संडे से ठीक पहले पड़ने वाले शुक्रवार को होता है। 2025 में, गुड फ्राइडे 18 अप्रैल, शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण दिन कलवारी/गोलगोथा में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने और मृत्यु की याद दिलाता है। यह दुनिया भर के ईसाइयों के लिए शोक, तपस्या और मनन का दिन है। गुड फ्राइडे, ईसाई धर्म के लिए एक खास अवसर है, जब वे यीशु मसीह के बलिदान और मानवता के लिए उनके प्रेम को याद करते हैं।