देश में Corona के सब-वैरिएंट JN.1 के 162 मामले, INSACOG ने जारी किए आंकड़े

162 cases of Corona sub variant JN1 in the country : देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के उप स्वरूप जेएन.1 के अब तक कुल 162 मामले आए हैं। इनमें भी केरल में सबसे अधिक 83 लोग इस उप स्वरूप से संक्रमित हैं, जबकि 34 मामलों के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है। इंडियन सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।