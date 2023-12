Return of Corona: भारत में कोविड के 594 नए मामले, 6 मरीजों की मौत

594 new cases of Covid in India : भारत में गुरुवार को कोरोनावायरस (coronavirus) संक्रमण के 594 नए मामले दर्ज किए गए जिससे उपचाराधीन मरीजों (patients under treatment) की संख्या बढ़कर 2,669 हो गई, जो इससे 1 दिन पहले 2,331 थी, वहीं 6 मरीजों की भी मौत हो गई है।