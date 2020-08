-देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 6,19,088 लोगों का इलाज चल रहा, अब तक 14,27,005 लोग स्वस्थ हुए।

Single-day spike of 61,537 cases and 933 deaths reported in India, in the last 24 hours.



The #COVID19 tally rises to 20,88,612 including 6,19,088 active cases, 14,27,006 cured/discharged/migrated & 42,518 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/1GbTIJPYEG