-संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,38,871 हुई। इनमें से 5,45,318 एक्टिव केसेस, 10,57,806 स्वस्थ और 35,747 की मौत।

India's COVID tally crosses 16 lakh mark with the highest single-day spike of 55,079 positive cases & 779 deaths in the last 24 hours.



Total cases stand at 16,38,871 including 5,45,318 active cases, 10,57,806 cured/discharged & 35,747 deaths: Health Ministry