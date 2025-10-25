Punjab : माता-पिता ने नशे के लिए 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेचा, पंजाब का है मामला

पंजाब के मानसा में नशे के आदी एक माता-पिता ने नशा करने के लिए अपने 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेच दिया। मामले का पता तब चला जब बच्चे की मौसी ने पुलिस से संपर्क किया और पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया और बच्चा बेचने वाले और खरीदने वाले परिवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मीडिया खबरों के अनुसार कथित तौर पर नशे के आदी एक दंपति ने अपने 6 महीने के बेटे को पंजाब के मानसा जिले में एक कबाड़ी को बेच दिया और पैसे का कुछ हिस्सा ड्रग्स खरीदने में खर्च कर दिया।

अकबरपुर खुडाल गांव के निवासी दंपति कथित तौर पर नशे के आदी थे और बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ थे। इसके बाद उन्होंने 6 महीने के बच्चे को बुलढाना शहर के कबाड़ विक्रेता के परिवार को 1.80 लाख रुपए में दे दिया। Edited by : Sudhir Sharma