Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बोर हो रहा था, इसलिए मां को मार दिया, बेरहमी से कत्ल कर थाने पहुंचा कलयुगी बेटा

Advertiesment
हमें फॉलो करें murder

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (10:54 IST)
महाराष्ट्र के नासिक से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद वह खुद पुलिस के पास पहुंचा और बताया हत्या का कारण। उसने पुलिस को बताया कि वो बोर हो रहा था इसलिए उसने मां की हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद आसपास के लोग स्तब्ध हैं।

यह घटना नासिक के शिवाजीनगर इलाके में हुई। जहां अरविंद मुरलीधर पाटिल ने अपनी 80 वर्षीय मां की गला घोंटकर हत्या कर दी है। आरोपी बेटे ने पुलिस थाने जाकर खुद को गिरफ्तार करने की सूचना दी और अपनी मां की हत्या कबूल की है। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी के दौरान मृतक महिला का शव बरामद किया और हत्या का मामला दर्ज किया है। इस वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और लोग सकते में हैं कि एक बेटा अपनी ही जन्म देने वाली मां के साथ ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। आरोपी बेटा अरविंद पाटिल इस कृत्य को अंजाम देने के बाद खुद नासिक रोड पुलिस स्टेशन में पहुंचा और कहा कि मैंने बोरियत से तंग आकर अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी, मुझे गिरफ्तार करो।

पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उसके घर की तलाशी ली। पुलिस ने जब घर की जांच की, तो घर में उसकी बुजुर्ग मां यशोदाबाई पाटिल का शव मिला। आरोपी लड़के के खिलाफ नासिक रोड पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है।  पता चला है कि अरविंद उर्फ ​​बालू पाटिल मानसिक रूप से बीमार है। वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी भी उसके दिमागी हालत को देखते हुए उसे छोड़कर चली गई। 
Edited By: Navin Rangiyal 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

आवारा कुत्ते के हमले ने छीनी मां-बाप की खुशियां, 3 साल के अरमान की मौत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels