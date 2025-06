जीत या आस्था: किसने छलकाए विराट के आंसू?

why virat got emotional in ipl: विराट कोहली की 18 नंबर की जर्सी और उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का पहला आईपीएल खिताब बस एक ओवर दूर था। जब जोश हेजलवुड ने 20वें ओवर में जीत सुनिश्चित की, तो घड़ी में रात के 11 बजकर 25 मिनट हो रहे थे। आखिरकार 18 नंबर की जर्सी का 18 सालों का लम्बा इंतजार खत्म हुआ। विराट की आंखें भर आईं, पलकें भीग गईं और आंसू की नदियां आंखों के समन्दर से बह कर गालों पर फैल गईं। विराट ने आंखें मूंद ली और हथेलियों में अपना चेहरा छिपा लिया। ये सच में एक भावुक कर देने वाला पल था। पिछले 18 साल की नाकामियां और निराशा इस एक पल में विराट के आसुओं से धुल गईं। वो इकलौता खिताब जो जिससे यह विराटतम क्रिकेटर महरूम था, अंततः उसके दामन में था। लेकिन ये कहानी इस मुकाम पर खत्म नहीं होती। विराट के आंसू एक सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों छलके विराट के आंसू? विराट के आंसुओं के पीछे जीत की खुशी है या आस्था का सैलाब!