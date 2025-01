Delhi Election 2025 : अरविंद केजरीवाल के पास कितने करोड़ की संपत्ति? क्या है खुद की कार, पढ़ें पूरी प्रॉपर्टी का ब्योरा

how many crores is arvind kejriwals : आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संजोयक अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया और कुल 1.73 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। चुनाव आयोग को सौंपे गए केजरीवाल के हलफनामे के अनुसार, उनकी संपत्ति में 2.96 लाख रुपए की बैंक बचत और 50,000 रुपए नकद शामिल हैं। उनकी अचल संपत्ति 1.7 करोड़ रुपए की है। हलफनामे के मुताबिक, केजरीवाल दंपति के पास कुल 4.23 करोड़ रुपये की संपत्ति है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए पांच फरवरी को एक चरण में मतदान होगा। मतों की गिनती आठ फरवरी को की जाएगी।