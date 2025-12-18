International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातें

, गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (11:15 IST)

World Meditation Day 2025: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और चिंता हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अनिश्चितताओं, काम का दबाव, व्यक्तिगत समस्याओं और असमंजस के कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान एक सरल और प्रभावी तरीका है, जो मानसिक तनाव और चिंता से मुक्ति पाने में मदद कर सकता है?ALSO READ: World Meditation Day: ध्यान साधना क्या है, कैसे करें शुरू? जानें महत्व आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और चिंता हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अनिश्चितताओं, काम का दबाव, व्यक्तिगत समस्याओं और असमंजस के कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान एक सरल और प्रभावी तरीका है, जो मानसिक तनाव और चिंता से मुक्ति पाने में मदद कर सकता है?

ध्यान साधना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह सिर्फ अपने मन को आराम देने और हर दिन कुछ मिनटों के लिए खुद को समर्पित करने का एक सरल कार्य है। ध्यान के विभिन्न रूप हैं जैसे, मौन ध्यान, प्राणायाम, मनन ध्यान, और बोधि ध्यान, इनमें से आप जो आपको सबसे अच्छा लगता है, वह कर सकते हैं। विश्व ध्यान दिवस के खास अवसर पर आप अपने मन को शांति देने के लिए निम्नलिखित सरल अभ्यास कर सकते हैं:

1. ध्यान का अभ्यास करें: - इस दिन, आप खुद को कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत कर सकते हैं और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान से मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और तनाव में कमी आती है।

2. संगठन के साथ ध्यान सत्र: आप अपने परिवार, दोस्तों या समुदाय के साथ ध्यान सत्र आयोजित कर सकते हैं। यह सामूहिक ध्यान से ऊर्जा का संचार होता है और सामूहिक मानसिक शांति का अनुभव होता है।

3. प्राकृतिक स्थानों में ध्यान: आप किसी शांतिपूर्ण प्राकृतिक स्थान पर जाकर ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि बाग, समुद्र तट या पहाड़ों में। प्राकृतिक वातावरण में ध्यान करने से मानसिक शांति और राहत मिलती है।

4. ध्यान पर शिक्षाएं पढ़ें या वीडियो देखें: आप ध्यान के लाभों और विभिन्न तकनीकों पर किताबें पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। कई ध्यान विशेषज्ञ और योग गुरु अपने ऑनलाइन सत्र भी आयोजित करते हैं।

6. आध्यात्मिक जीवन को अपनाएं: ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में काम कर सकते हैं।

7. सकारात्मकता और कृतज्ञता का अभ्यास करें: आप इस दिन को अपने जीवन में सकारात्मकता और कृतज्ञता लाने के रूप में भी मना सकते हैं। ध्यान के साथ-साथ उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, जो आपके जीवन में अच्छाई और शांति लाती हैं।

विश्व ध्यान दिवस पर ध्यान से जुड़ी गतिविधियां न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं, बल्कि यह हमें आत्म-जागरूकता, समर्पण और संतुलन की ओर भी मार्गदर्शन करती हैं।

करें ये काम: 8. पांच मिनट का श्वास ध्यान: शांत जगह पर बैठें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस के अंदर आने और बाहर जाने की प्रक्रिया को महसूस करें।

9. माइंडफुलनेस: अपने दैनिक कार्यों- जैसे खाना खाना, टहलना को करते समय, पूरी तरह से उसी क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें।

10. चलते-फिरते ध्यान: धीरे चलें और अपने पैरों के जमीन को छूने की अनुभूति पर ध्यान दें।