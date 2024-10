इस दिवाली करिए मां लक्ष्मी के इन पांच मंदिरों के दर्शन, यहां की महिमा है अपरम्पार, हर मनोकामना होती है पूरी

Diwali 2024: धनतेरस 2024 आने वाला है और हर कोई मां लक्ष्मी की कृपा पाने की तैयारी में जुटा है। इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की पूजा से सुख, समृद्धि और धन प्राप्ति की मान्यता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे अद्भुत मंदिर हैं जहां मां लक्ष्मी की विशेष महिमा है और जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है? आइए, इस धनतेरस पर जानते हैं मां लक्ष्मी के पांच प्रमुख मंदिरों के बारे में जिनकी महिमा अपरम्पार है।





मां लक्ष्मी के प्रसिद्ध मंदिर (Famous Lakshmi Temples)

1. लक्ष्मी नारायण मंदिर, दिल्ली

दिल्ली में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिड़ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां भक्त धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि यहां सच्चे दिल से की गई प्रार्थना से भक्तों को जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है।





2. अष्टलक्ष्मी मंदिर, चेन्नई

चेन्नई का अष्टलक्ष्मी मंदिर भारत के प्रमुख लक्ष्मी मंदिरों में से एक है। यहां मां लक्ष्मी की आठ रूपों में पूजा की जाती है। मंदिर का विशेष महत्व इस बात में है कि यहां एक बार पूजा करने से जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर में भक्त धनतेरस पर विशेष रूप से उपस्थित होते हैं।





3. महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापुर

कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहां मां लक्ष्मी की आराधना से भक्तों को अपार धन और सुख की प्राप्ति होती है। यह मंदिर हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खासकर धनतेरस और दिवाली के अवसर पर।







5. लक्ष्मी मंदिर, पुष्कर

राजस्थान के पुष्कर में स्थित यह मंदिर मां लक्ष्मी का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। धनतेरस और दीपावली पर यहां विशेष आयोजन होते हैं और हजारों भक्त यहां अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं।





धनतेरस 2024 पर मां लक्ष्मी की पूजा का महत्व (Importance of Lakshmi Worship on Dhanteras 2024)

धनतेरस पर मां लक्ष्मी की पूजा से सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंदिरों में विशेष पूजा और हवन का आयोजन होता है। भक्त अपनी संपत्ति और जीवन में वृद्धि के लिए इस दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस धनतेरस पर इन मंदिरों में जाने से आपके जीवन में नए अवसरों और अपार समृद्धि का आगमन हो सकता है।





धनतेरस पर मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? (How to Worship Lakshmi on Dhanteras?)

धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए घर में दीप जलाएं, कमल के फूल चढ़ाएं, और लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करें। इस दिन सोना या चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है।





