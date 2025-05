कितने सच हैं यूरीन थेरेपी से इलाज के दावे, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

Is Drinking Urine Good for You : हाल ही में, अभिनेता परेश रावल ने मूत्र चिकित्सा के बारे में एक दावा किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उनके दावे के अनुसार, मूत्र में कई औषधीय गुण होते हैं और यह विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकता है। परेश रावल ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्होंने वीरू देवगन की सलाह पर अपने घुटने की चोट से उबरने के लिए यूरिन पिया था। एक्टर के बताया था कि 15 दिनों तक अपना यूरिन पीने के बाद उन्हें इसका चमत्कारिक लाभ देखने को मिला था। वहीं अब 'आशिकी' एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने बताया कि परेश की तरह ही उन्होंने भी अपना यूरिन पिया है। अनु ने कहा, यह एंटी-एजिंग में मदद करने के लिए जाना जाता है। आपकी स्किन को झुर्रियों से मुक्त रखता है... यह न केवल स्वास्थ्य के लिए, बल्कि समग्र कल्याण के लिए आश्चर्यजनक है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसके लाभों का अनुभव किया है।'लेकिन क्या उनके दावे में कोई सच्चाई है? आइए जानते हैं कि मूत्र रोग विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं।





क्या कहना है मूत्र रोग विशेषज्ञ का

वेबदुनिया ने इस दावे को लेकर केअर CHL हॉस्पिटल, इंदौर के यूरोलॉजिस्ट डॉ विपिन शर्मा से खास तौर पर बात की। मूत्र रोग विशेषज्ञों डॉ विपिन शर्मा के अनुसार, परेश रावल का दावा वैज्ञानिक रूप से समर्थित नहीं है। डॉ विपिन शर्मा ने कहा कि यूरीन शरीर का एक अपशिष्ट उत्पाद है, जिसमें मुख्य रूप से पानी, यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरीन पीने से स्वास्थ्य को कोई लाभ नहीं होता है। इसके विपरीत, यह हानिकारक हो सकता है।







डॉ विपिन शर्मा ने बताया कि: यूरीन में लगभग 95% पानी होता है।

साथ ही यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं।

यूरीन में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं।

इस तरह जब आप यूरिन पीते हैं तो ख़तरनाक अपशिष्ट पदार्थों को वापस शरीर में लेते हैं।

असल में यूरीन की पूरी प्रक्रिया गुर्दे की होती है जो ख़ून को फ़िल्टर करती है और मिनरल के साथ-साथ सॉल्ट और अन्य पदार्थों को निकालता है। यूरीन पीना आंत के लिए ख़राब है और गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि पोषण और आहार विशेषज्ञ भी यूरीन पीने को लेकर चेतावनी देते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। असल में यूरीन की पूरी प्रक्रिया गुर्दे की होती है जो ख़ून को फ़िल्टर करती है और मिनरल के साथ-साथ सॉल्ट और अन्य पदार्थों को निकालता है। यूरीन पीना आंत के लिए ख़राब है और गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि पोषण और आहार विशेषज्ञ भी यूरीन पीने को लेकर चेतावनी देते हैं।