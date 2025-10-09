Biodata Maker

World Sight Day: विश्व दृष्‍टि दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम

WD Feature Desk

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (10:45 IST)
World Sight Day date: विश्व दृष्टि दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह दिवस अंधेपन (Blindness) और दृष्टि हानि (Vision Impairment) के बढ़ते वैश्विक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आंखों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करना और निवारण योग्य दृष्टि दोषों के उपचार और रोकथाम को बढ़ावा देना है।

यह दिवस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस (IAPB) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक संयुक्त पहल है, जो सभी के लिए सुलभ नेत्र देखभाल की वकालत करता है।
 
इतिहास : विश्व दृष्टि दिवस की शुरुआत लायंस क्लब इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के साइटफर्स्ट (SightFirst) अभियान के तहत वर्ष 2000 में हुई थी। तब से, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस (IAPB) द्वारा समन्वित 'विज़न 2020: द राइट टू साइट' (VISION 2020: The Right to Sight) पहल में एकीकृत कर लिया गया। इस दिवस का उद्देश्य अंधेपन और दृष्टि हानि के वैश्विक मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना है।
 
महत्व : विश्व दृष्टि दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य अंधेपन और दृष्टि दोष के रोकथाम योग्य कारणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस सभी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सेवाओं की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। नेत्र देखभाल को बढ़ावा देना ही इस दिन का मुख्य अभिप्राय है।

आज दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग ऐसे हैं जो निवारण किये जा सकने योग्य दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, या जिनके पास चश्मे तक पहुंच नहीं है। यह दिवस इस समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है तथा इस वैश्विक समस्या को दूर करना ही इसका प्रमुख कार्य हैं। 
 
दृष्टिहीनता शिक्षा, रोज़गार, दैनिक गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल सहित जीवन के हर पहलू पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती है, इसलिए आंखों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।
 
विश्व दृष्टि दिवस 2025 की थीम: World Sight Day Theme 2025 
वर्ष 2025 के लिए विश्व दृष्टि दिवस की थीम 'अपनी आंखों से प्यार करें' (Love Your Eyes) तय की गई है। यह थीम हर उम्र और हर स्तर पर सभी को अपनी आंखों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

