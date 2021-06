Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

How to Clean Mask at Home : मास्क की साफ-सफाई कैसे करें,कैसे रखें अपना ध्यान

देश में कोरोना महामारी को देखते हुए इसके बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार साफ सफाई के साथ-साथ मास्क लगाने वह सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है लेकिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में अब कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं।जैसे की मास्क बहुत गंदा हो गया है।तो उसकी सफाई करने का सबसे सही तरीका क्या है या फिर अपने घर को कैसे सेनीटाइज करें?



इस तरह के कई और सवालों का जवाब चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की कृषि विज्ञान केंद्र की गृह वैज्ञानिक डॉ.आकांक्षा चौधरी ने कोरोना संक्रमण के बचाव के संबंधित जिज्ञासाएं एवं समाधान विषय पर विस्तार से जानकारी दी है। मास्क कैसे धोएं - डॉ.आकांक्षा चौधरी ने बताया कि पिछले कई दिनों से आप जिस फेस मास्क का इस्तेमाल करते आ रहे हैं वह गंदा हो गया है तो आप अपने मास्क को साबुन और गर्म पानी से धो सकते हैं। इसके बाद मास्क को कम से कम 5 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ दें। जब मास्क अच्छी तरह से सूख जाए तब आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि प्रेशर कूकर की मदद से आप पानी में नमक मिला लें।करीब 15 मिनट तक गर्म पानी में या प्रेशर कूकर में मास्क को डालकर उबाल लें।इसके बाद इसको सूखा लें व मास्क को साबुन से धोएं।जब ये साफ हो जाए तो इसको सूखाने के लिए आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बात का खास ख्याल रखें कि डिस्पोजेबल मास्क को बिल्कुल नहीं उबालें और इसको साफ भी नहीं करें। इस्तेमाल कर लेने के बाद इसको डस्टबिन में फेंक दें। मास्क की जगह कपड़ा, गमछा या रूमाल मुंह पर लपेट सकते है।एन-95 मास्क का प्रयोग डॉक्टर करते हैं।अगर आप कपड़े या रुमाल के मास्क को प्रयोग में ला रहे हैं तो तो जितनी बार चाहें उसे लगा सकते हैं लेकिन धोकर, धूप में सुखाकर या उस पर सैनेटाइजर भी लगा सकते हैं। कैसे रखें साफ-सफाई - डॉ.आकांक्षा चौधरी ने बताया कि घर में सैनिटाइजर के लिए ब्लीचिंग पाउडर से अपने घर को और सभी सामानों को साफ कर सकते हैं।घर का ऐसा स्थान जिसे सब लोग बार-बार छूते हैं उसे जरूर साफ करें जैसे कि दरवाजों के हैंडल, फर्नीचर।अपने हाथों को साबुन से या अल्कोहल युक्त सैनेटाइजर से साफ करते रहें। उन्होंने सलाह दी है कि सब्जियों को गर्म पानी से धोना चाहिए। इसके बाद सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर खाएं।डॉ.आकांक्षा चौधरी ने बताया कि अगर किसी को हैंड सैनेटाइजर से एलर्जी है तो विशेषज्ञों के द्वारा सलाह दी जाती है कि वे साबुन का ही इस्तेमाल करें। साबुन और पानी से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं यही सबसे बेहतर होगा।

