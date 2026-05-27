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कॉकरोच से नहीं, NEET से लेकर CBSE तक के सिस्टम को खोखला कर चुके घुन से डरो

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NEET Paper Leak 2026
BY: संदीप सिंह सिसोदिया
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डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था,शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा।” लेकिन आज का शिक्षा तंत्र बच्चों को दहाड़ना नहीं, डरना सिखा रहा है।

मई 2026 की गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं थी। 3 मई को NEET-UG परीक्षा देने वाले 22.8 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों में भी आग लगी हुई थी। देशभर के लाखों घरों में उम्मीद, तनाव और भविष्य एक ही दिन पर टिके थे। लेकिन, कुछ ही दिनों बाद खबर आई—परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल “Guess Paper” के सैकड़ों सवाल असली प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए। मामला इतना गंभीर हुआ कि CBI जांच शुरू करनी पड़ी। जांच की परतें खुलीं तो साजिश NTA से जुड़े शिक्षकों, स्कूल प्रिंसिपलों, डॉक्टरों और कोचिंग नेटवर्क तक जा पहुंची। लाखों रुपए में पेपर बिके और ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे फिर एक बार अनिश्चितता, तनाव और तैयारी के उसी अंतहीन चक्र में धकेल दिए गए।

यह सिर्फ एक परीक्षा का संकट नहीं था। यह उस व्यवस्था का चेहरा था जो बच्चों को यह भरोसा दिलाती है कि मेहनत करो, सपने पूरे होंगे—लेकिन हर पेपर लीक के बाद वही व्यवस्था उन्हें सिखाती है कि इस देश में मेहनत से ज्यादा ताकत “सिस्टम” की है।

2024 में भी NEET पेपर लीक और टॉपर विवाद ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन 2026 ने साबित कर दिया कि सिस्टम ने कोई सबक नहीं सीखा। बिहार से राजस्थान, महाराष्ट्र से दिल्ली तक—हर जगह वही पैटर्न दिखाई दिया। सीकर से शुरू हुए “Guess Paper” व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए देशभर में फैल गए। CBI ने पुणे के प्रोफेसर, स्कूल प्रिंसिपल और डॉक्टरों तक को गिरफ्तार किया। एक आरोपी का बेटा बोर्ड परीक्षा में मुश्किल से 50% अंक ला पाया, लेकिन NEET में “सफल” होने की तैयारी में था।

और दूसरी तरफ?  एक ईमानदार छात्र—जो दो-दो साल ड्रॉप लेकर पढ़ रहा है, परिवार कर्ज में डूबा है, मां के गहने बिक चुके हैं, पिता ओवरटाइम कर रहे हैं—उसे फिर बताया जाता है:  “अगले साल कोशिश करो।” यही आज के भारत की सबसे बड़ी शैक्षणिक त्रासदी है।

यह सिर्फ एक परीक्षा का संकट नहीं। यह उस देश का संकट है जो अपने युवाओं को “मेरिट” का सपना दिखाता है, लेकिन उन्हें एक ऐसे सिस्टम के हवाले कर देता है जहां मेहनत और ईमानदारी से ज्यादा कीमत नेटवर्क, पैसे और जुगाड़ की होती जा रही है।

NEET: परीक्षा कम, राष्ट्रीय तनाव ज्यादा

2026 में NEET-UG के लिए लगभग 22 लाख छात्रों ने आवेदन किया। लेकिन सरकारी MBBS सीटें अब भी बेहद सीमित हैं। इसका मतलब यह है कि करोड़ों परिवारों का भविष्य एक तीन घंटे की परीक्षा पर टिका हुआ है।
यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे बड़ा शिक्षा उद्योग:
  • कोटा, इंदौर, दिल्ली, सीकर और हैदराबाद जैसे शहरों की कोचिंग फैक्ट्रियां
  • लाखों रुपए की फीस
  • ड्रॉप ईयर का दबाव
  • AIR रैंक की सोशल मीडिया संस्कृति
  • और मानसिक टूटन
जब अवसर कम और प्रतिस्पर्धा गलाकाट बन जाए, तब परीक्षा शिक्षा नहीं रहतीजीवन-मरण का युद्ध बन जाती है।

2024 में भी NEET पेपर लीक और टॉपर विवाद ने देश को झकझोर दिया था। 2026 में फिर वही पैटर्न सामने आया। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली तक जांच की आंच पहुंची। CBI ने शिक्षकों, स्कूल प्रिंसिपलों और मेडिकल नेटवर्क से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। यह सिर्फ अपराध नहीं था—यह व्यवस्था के भीतर बैठे भ्रष्ट गठजोड़ का संकेत था।

यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, भरोसे की हत्या है

जब कोई परीक्षा लीक होती है, तो सिर्फ प्रश्नपत्र बाहर नहीं आता—व्यवस्था का नैतिक दिवालियापन भी बाहर आ जाता है।

आज का छात्र यह देख रहा है कि:
  • कोई लाखों रुपए देकर पेपर खरीद सकता है
  • कोई नेटवर्क के जरिए “एडवांटेज” हासिल कर सकता है
  • और ईमानदार छात्र सिर्फ दोबारा तैयारी करने की सलाह पाता है
धीरे-धीरे यह भावना पैदा हो रही है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सफलता के लिए यह पर्याप्त नहीं। यही किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। क्योंकि जब युवा अपने ही सिस्टम पर भरोसा खोने लगें, तब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था नहीं टूटतीसामाजिक विश्वास भी कमजोर होने लगता है। 

CBSE: अंकों की चमक, अंदर से असुरक्षा

संकट सिर्फ NEET तक सीमित नहीं है। CBSE और अन्य बोर्ड परीक्षाओं में भी लगातार तकनीकी और प्रशासनिक सवाल उठ रहे हैं। ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन में त्रुटियां, ब्लर्ड स्कैन, री-इवैल्यूएशन विवाद, उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर शिकायतें—ये घटनाएं अब अपवाद नहीं रहीं। स्कूलों में 95% और 98% अंक सामान्य हो चुके हैं, लेकिन वही छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो रहे हैं। इससे दो गंभीर सवाल पैदा होते हैं:
  • क्या बोर्ड मूल्यांकन वास्तविक सीखने को माप रहा है?
  • या हम सिर्फ “मार्क्स इन्फ्लेशन” का एक भ्रम पैदा कर चुके हैं?
नई शिक्षा नीति क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल-बेस्ड लर्निंग की बात करती है, लेकिन जमीन पर पूरा तंत्र अब भी रटंत संस्कृति और परीक्षा-केंद्रित मानसिकता से संचालित है।

कोचिंग अर्थव्यवस्था ने बचपन निगल लिया

भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के आसपास हजारों करोड़ रुपए की कोचिंग अर्थव्यवस्था खड़ी हो चुकी है। कई शहर अब शिक्षा केंद्र कम, दबाव केंद्र ज्यादा लगते हैं। कोटा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां विद्यार्थी:
  • 16-18 घंटे पढ़ रहे हैं
  • परिवार से दूर रह रहे हैं
  • सोशल मीडिया पर तुलना झेल रहे हैं
  • और असफलता के डर के साथ जी रहे हैं
आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं हैं। वे शिक्षा मॉडल के खिलाफ आरोपपत्र हैं। लेकिन हमने इस पीड़ा को भी सामान्य बना दिया है। खबर आती है। बहस होती है। फिर अगली परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाती है।

क्या डिजिटल परीक्षा ही समाधान है?

सरकार ने 2027 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) लागू करने का संकेत दिया है। तकनीक पारदर्शिता बढ़ा सकती है, लेकिन तकनीक अपने आप नैतिकता नहीं ला सकती।
अगर:
  • पेपर सेटिंग प्रक्रिया कमजोर हो,
  • संस्थागत जवाबदेही अस्पष्ट हो,
  • और कोचिंग नेटवर्क सिस्टम के भीतर तक प्रभाव रखते हों, तो डिजिटल मॉडल सिर्फ भ्रष्टाचार का नया रूप बन सकता है।
सरकार कहती है सुधार हो रहे हैं—2027 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन क्या डिजिटल होना ही समाधान है? जब पेपर सेट करने वाले ही लीक कर रहे हों, जब कोचिंग माफिया NTA अंदरूनी सूत्रों से जुड़े हों, तब तकनीक भी सिर्फ नया रास्ता बनाती है। Vyapam से लेकर UGC-NET तक, भारत में परीक्षा घोटालों की लिस्ट लंबी है। हर बार “CBI जांच, गिरफ्तारी, नई तारीख” का चक्र चलता है। समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं—संस्थागत संस्कृति की है।

असली सवाल: हम बच्चों से चाहते क्या हैं?

क्या हम चाहते हैं कि 17 साल का बच्चा अपनी पूरी किशोरावस्था सिर्फ 720 नंबरों के लिए दांव पर लगा दे?  क्या सफलता का मतलब सिर्फ MBBS और IIT ही रह गया है?

भारत का मध्यवर्ग अपने बच्चों से सपने नहीं, प्रदर्शन मांगने लगा है। और शिक्षा व्यवस्था ने भी बच्चों को इंसान नहीं, “रैंकमें बदलना शुरू कर दिया है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम युवाओं से सपने देखने को कहते थे। लेकिन आज लाखों छात्रों की स्थिति यह है कि सपने उन्हें प्रेरित नहीं, भयभीत कर रहे हैं।
एक गरीब छात्र रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोकर तैयारी करता है। एक मध्यमवर्गीय परिवार कर्ज लेकर कोचिंग कराता है। और जब सिस्टम विफल होता है, तब सबसे पहले उसी छात्र से कहा जाता है— “मेहनत और करनी चाहिए थी।”

अब सुधार नहीं, पुनर्निर्माण चाहिए

सवाल सिर्फ NTA का नहीं। पूरा परीक्षा मॉडल पुनर्विचार मांग रहा है। जरूरत है:
  • परीक्षा प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण की
  • NTA जैसी संस्थाओं की स्वतंत्र जवाबदेही तय करने की
  • कोचिंग उद्योग पर सख्त रेगुलेशन और फीस कैप लगाने की
  • मानसिक स्वास्थ्य सहायता को अनिवार्य बनाने की
  • बोर्ड परीक्षा और एंट्रेंस मॉडल के बीच बेहतर संतुलन बनाने की
  • और सबसे महत्वपूर्ण—एक ही करियर को “सफलता” मानने की मानसिकता बदलने की
भारत को डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। लेकिन उससे पहले भारत को मानसिक रूप से सुरक्षित बच्चे चाहिए।

बच्चों की आवाज सुननी होगी

आज बच्चे सिर्फ परीक्षा से नहीं लड़ रहे। वे उस व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं जो धीरे-धीरे उन्हें यह सिखा रही है कि ईमानदारी पर्याप्त नहीं है। यह बेहद खतरनाक संदेश है।

सरकार को कॉकरोच से नहीं, उस घुन से डरना चाहिए जो शिक्षा व्यवस्था को भीतर से खा रहा है। क्योंकि अगर युवा पीढ़ी का भरोसा टूट गया, तो सिर्फ परीक्षाएं नहीं टूटेंगी—देश का सामाजिक ताना-बाना भी टूटने लगेगा।
बच्चे चीख रहे हैं— “हमारी गुहार सुनो।” बच्चे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था अक्सर उनकी बेचैनी को राजनीतिक शोर मानकर खारिज कर देती है।

उन्हें सिर्फ अगली परीक्षा की तारीख नहीं चाहिए। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिस पर वे भरोसा कर सकें। नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। लेकिन अगर वही शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार, लीक और अविश्वास से भर जाए, तो वही हथियार समाज के खिलाफ भी काम करने लगता है। याद रखिए, जिस देश के युवा अपने ही सिस्टम पर भरोसा खो दें, वहां सिर्फ शिक्षा नहीं टूटती—लोकतंत्र भी कमजोर होने लगता है।

(नोट : यह लेख विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति और शिक्षा व्यवस्था पर सार्वजनिक बहस के लिए लिखा गया है।)


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About Writer संदीप सिंह सिसोदिया
वन-लाइनर बायो: IIM इंदौर से प्रशिक्षित और 20+ वर्षों का अनुभव रखने वाले डिजिटल मीडिया लीडर व वरिष्ठ संपादक, जिन्होंने BBC,  DW, Yahoo और MSN जैसे वैश्विक संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे जियो-पॉलिटिक्स, पर्यावरण और समसामयिक  मुद्दों पर अपने प्रखर लेखन और गहन विश्लेषण के लिए विशेष रूप से.... और पढ़ें

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