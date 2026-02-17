Dharma Sangrah

CBSE की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, कक्षा 10 के लिए 2 बोर्ड एग्जाम सिस्टम लागू

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (12:04 IST)
CBSE Board 10th-12th Exam 2026 : सीबीएसई बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। इसमें देश-विदेश के लगभग 46 लाख स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन ने इस शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए 2 बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट से जुड़ा एक अहम अपडेट जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट में सुधार का मौका देना है। हालांकि बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि 10वीं बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है।

खबरों के अनुसार, सीबीएसई बोर्ड 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। इसमें देश-विदेश के लगभग 46 लाख स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन ने इस शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए 2 बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट से जुड़ा एक अहम अपडेट जारी किया है।
इस कदम का उद्देश्य स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट में सुधार का मौका देना है। हालांकि बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि 10वीं बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। सीबीएसई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो छात्र पहली बोर्ड परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में उपस्थित होने में असफल रहते हैं, उन्हें दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसे छात्रों को Essential Repeat कैटेगरी में रखा जाएगा। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 10 पास करने के बाद छात्रों को दूसरी बोर्ड परीक्षा योजना के तहत अतिरिक्त या अलग से विषय लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पेपर लीक की फर्जी खबरों और अफवाहों से बचने की सलाह दी है।
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है स्टूडेंट्स, अभिभावकों और शिक्षकों को केवल आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर दी गई जानकारी ही सही माननी चाहिए। इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च 2026 को खत्म होंगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी।
