Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मध्‍यप्रदेश में शीतलहर का कहर, भोपाल में बदला स्‍कूलों का समय, इंदौर, उज्‍जैन, मंदसौर में स्‍कूली बच्‍चों को अवकाश

Advertiesment
हमें फॉलो करें Following cold wave Bhopal and Indore administrations new orders regarding schools

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 4 जनवरी 2026 (21:06 IST)
Bhopal and Indore administrations new order regarding schools : देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश भी शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के इस कहर को देखते हुए प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस बीच प्रशासन ने भोपाल में स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। जो कि कल यानी 5 जनवरी से लागू होगा। इस आदेश के बाद अब राजधानी भोपाल के स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद लगेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने आदेश जारी किए हैं। वहीं लगातार शीतलहर को देखते हुए इंदौर जिले के सभी शासकीय-अशासकीय सीबीएसई स्कूलों में कलेक्टर शिवम वर्मा ने पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया है।

खबरों के अनुसार, देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश भी शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के इस कहर को देखते हुए प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस बीच प्रशासन ने भोपाल में स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। जो कि कल यानी 5 जनवरी से लागू होगा।
webdunia
इस आदेश के बाद अब राजधानी भोपाल के स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद लगेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने आदेश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने जिले के सभी स्कूलों के संचालन समय में तत्काल प्रभाव से संशोधन के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल अब सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। 
ALSO READ: Weather Update : देशभर में कड़ाके की ठंड, उत्तर भारत में घना कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी का अलर्ट
जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भोपाल जिले के सभी निजी स्कूलों, सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE), अनुदान प्राप्त विद्यालयों और मदरसों पर भी समान रूप से लागू होगा। आदेश का पालन सभी शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य रहेगा।
webdunia
वहीं लगातार शीतलहर को देखते हुए इंदौर जिले के सभी शासकीय-अशासकीय सीबीएसई स्कूलों में कलेक्टर शिवम वर्मा ने पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिससे कड़कड़ाती ठंड में सुबह स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी।
ALSO READ: Weather Update : MP में शीतलहर का अलर्ट, कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी, राजस्थान के 14 जिलों में घना कोहरा, देशभर के मौसम का हाल
कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छुट्टी जिले के सभी बोर्ड (MP Board, CBSE, ICSE) से संबद्ध स्कूलों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल यह अवकाश कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए समय में बदलाव या अन्य निर्देशों के लिए स्कूल प्रबंधन को जिला प्रशासन के संपर्क में रहने को कहा गया है।
ALSO READ: Weather Update : कई राज्‍यों में कड़ाके की ठंड और कोहरा, बर्फबारी और शीतलहर ने बढ़ाई मुसीबत
उज्जैन और मंदसौर में भी छुट्टी के आदेश : महाकाल की नगरी उज्जैन में जिला प्रशासन ने सोमवार को नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। इसी प्रकार मंदसौर में ठंड का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है, जिसके चलते नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मुस्तफिजुर विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम नहीं करेगी भारत का दौरा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels