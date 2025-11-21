Biodata Maker

आखिरी 45 मिनट में 5 बार शिक्षक के पास मांगी मदद, 18 महीने से ज्यादा समय तक किया परेशान

चौथी कक्षा की छात्रा आत्महत्या मामले में CBSE की रिपोर्ट में खुलासा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

जयपुर , शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (20:11 IST)
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में स्कूल की इमारत से कूदकर जान देने वाली 9 वर्षीय लड़की की मौत की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट मिलने पर यह नोटिस जारी किया। कक्षा चार की बच्ची ने एक नवंबर को स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीएसई की दो सदस्यीय समिति ने अगले दिन स्कूल का मुआयना किया था और बच्ची के अभिभावकों से बातचीत की थी। 
 
मीडिया खबरों के मुताबिक सीबीएसई की एक जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जयपुर के एक स्कूल आत्महत्या करने वाली चौथी कक्षा की छात्रा को उसकी कक्षा में 18 महीने से ज्यादा समय तक ‘परेशान’’ किया गया तथा सहपाठी उसके खिलाफ ‘बुरे शब्द’ इस्तेमाल करते थे जबकि स्कूल अच्छा माहौल बनाए रखने में नाकाम रहा।
मीडिया खबरों के मुताबिक जांच समिति ने स्कूल की तरफ से कई कमियों की ओर इशारा किया। इसमें लड़की को लगातार परेशान किए जाने की ओर ध्यान दिलाया गया और बताया गया कि उसके माता-पिता ने सबसे पहले जुलाई 2024 में शिक्षकों के सामने यह मुद्दा उठाया था। 
बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस में कहा कि समिति को दिए गए माता-पिता के बयानों के अनुसार यह साफ है कि स्कूल ने सहपाठियों द्वारा परेशान किए जाने और चिढ़ाए जाने की बार-बार की शिकायतों पर कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की। कक्षा अध्यापक और स्कूल प्रबंधन को बच्ची को प्रताड़ित किए जाने के बारे में अच्छी तरह पता था।

